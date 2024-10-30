快訊／蔣萬安：今晚8點公布明是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

記者袁茵／台北報導

康芮颱風30日上午8時升級強颱，氣象署預估今晚全台都列為陸警範圍，全島31日都在暴風圈內。氣象署過往晚上7時提供風雨預測給地方政府決定停班課，此次將增加晚上9時一報；面對今日何時公布31日是否停班停課？台北市長蔣萬安表示，原則上是8時向市民報告，因為如果太晚的話，可能會造成市民困擾。

▲台北市長蔣萬安主持北市府康芮颱風整備會議。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安30日上午9時到災害應變中心主持康芮颱風整備會議，被問到氣象署此次新增晚上9時一報，會不會覺得中央卸責、把壓力丟給地方？蔣萬安回應，台北市跟鄰近縣市，基北北桃原則上都是晚上8時公布，主要是如果太晚的話，可能造成市民困擾，所以原則上定在晚上8時跟市民宣布是否停班課，且晚上7時氣象署也會提供颱風數據路徑供判斷。

至於稍早氣象團隊預估，31日「風大於雨」，有沒有機會放假？蔣萬安提及，都會持續關注，傍晚氣象署會持續給預測數據，北市府會密切掌握颱風路徑；稍早到EOC開會時，氣象團隊預測今天傍晚進入陸警範圍，台北市晚上11時在暴風半徑範圍內，越接近傍晚期間，會用最新預測數據做判斷。

媒體追問，今天是不是晚上8時宣布31日是否停班停課？蔣萬安說，原則上晚上8時向市民報告。