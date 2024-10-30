彰化小姊妹挨撞不治…無照駕駛擺爛喊「沒錢賠」：那就抓去關啊！

▲彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹不治，阿公心碎受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹放學時遭無照蕭姓駕駛撞飛，2人重傷送醫搶救，經約8個月的救治，小姊妹仍分別於9月5日、10月29日宣告不治。而蕭男在調解會上雙手一攤向家屬表示，「沒錢可以賠」、「那就抓去關啊」，擺爛態度讓家屬心碎不已。

回顧整起事發經過，彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹2月22日放學時，遭一名無照蕭姓駕駛開休旅車撞飛，姊妹倆重傷送醫搶救，雖然醫療團隊傾盡全力醫治兩姊妹，但小姊姊9月5日仍因中樞神經衰竭離世，而9歲妹妹則是因重度昏迷被轉往漢基醫院呼吸照護中心治療，經轉院搶救過後仍不幸於29日宣告不治。

▲案發時現場畫面。（圖／ETtoday資料照）

警方先前查出，肇事的74歲蕭姓駕駛「從未考取」駕照，曾多次偷開車上路，也曾因無照開車肇事挨罰。案發後蕭男曾現身稱，事發當時自己「就綠燈直直行，怎知道突然就撞到人，想煞車也來不及」，小姊妹進醫院後，他僅到院探視過一次。

事發過後雙方談調解，小姊妹家屬提出一人600萬元的賠償條件。小姊妹阿公透露，蕭男在調解會上雙手一攤表示，「沒錢可以賠」、「那就抓去關啊」，毫無誠意的態度令家屬感到相當氣憤。而陳小妹的遺體將於30日下午進行相驗，因雙方調解破局、家屬提告，全案將朝過失致死罪偵辦。