高雄「拜託哥」各大醫院乞討惹議　法院判他拘留1天

▲高雄「拜託哥」在各大醫院乞討惹議。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

近日，高雄各大醫院經常出現一名外號「拜託哥」的男子，他持有身心障礙手冊，總是出沒於醫院診間，向看診民眾乞討借錢，「拜託哥」以無錢吃飯或出院費用不足為由，向民眾乞討，有人因憐憫而給錢，也有人拒絕並試圖趕走他，蕭男對於拒絕毫不在意，依然持續向其他人乞討，警方獲報後依違反社維法將他送辦，法院審理後，判「拜託哥」拘留1日。

據了解，「拜託哥」出沒醫院向看診民眾要錢的行為早已引起醫院的注意，各醫院對「拜託哥」的行為也很無奈，經多次勸阻無效後，只能張貼公告提醒民眾勿上當。

不過，「拜託哥」依然不顧勸阻，繼續乞討，「拜託哥」在8月28日上午度前往某市立醫院討錢，警方接獲報案後到場勸阻無效，最後依違反社會秩序維護法「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」將他送辦。

高雄簡易庭審理時，「拜託哥」表示，自己是因為肚子餓沒錢吃飯才會向人乞討。法官考量「拜託哥」持有中度身心障礙手冊，並認為警方移送的法條有所不妥，最終依社會秩序維護法「公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者」判「拜託哥」拘留1日，可上訴。