搭公車突然有「很濃的味道」　網見1舉動喊失禮：不能接受

▲有些人會在公車上噴香水。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會搭公車上班、上課，在車上，最怕碰到什麼事情？近日有網友發文表示，很多人對味道比較敏感，所以每次看到別人在密閉空間拿出香水噴，就讓他覺得很沒公德心。貼文曝光後，也讓不少網友非常有感。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「在公車上噴香水」為標題發文，提到有很多人都對味道比較敏感，甚至容易因此暈車，所以對他來說，會覺得若在密閉空間拿出香水噴，真的很沒公德心，尤其是有時站在旁邊，也可能會被噴到衣服，導致整個早上都有那個味道。原PO認為，在公車上，不應該讓其他人也被迫承受香水的味道，即便想當個香香的人，也應該要有公德心。

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貼文曝光後，不少網友也有感，「香味很重的真的不行」、「密閉空間確實不禮貌」、「我不行，鼻子過敏者，對任何香味都很感冒」、「這就是我為什麼要騎機車上班」、「不能接受，有些味道真的不是每個人都會覺得好聞」、「我連隔壁同事之前擦超濃味道護手霜我都不太能接受」、「在電梯裡遇到噴很濃的也是很頭暈」、「這樣真的超沒品，自己喜歡就覺得別人也喜歡」。

也有網友回應，「汗臭味大叔跟香水我選香水」、「汗臭味很可怕，我寧願聞香水」、「本來想問那護手霜大家可以嗎？結果樓上有人先罵了，我很常趁通勤擦護手霜欸」。