僅台北市風雨未達標！一票喊「不要放假」：全台當全職投資人一天

▲氣象署下午4時公布最新風力預測，僅台北市未達停班停課標準。（圖／氣象署提供）

記者曾筠淇／綜合報導

颱風康芮暴風圈最快今天深夜會接觸台灣陸地，氣象署今（30）日下午4時公布最新風雨預報，預測明天全台各地均會有強風大雨出現，共有21縣市風力或雨量預估達停班課標準，僅台北市風雨預估未達標。消息一出，引發網友熱烈討論，「因為劉德華要開演唱會，所以台北千萬不能放」、「要正常開盤囉！全台放假當全職投資人一天」。

風力預報達停班課標準地區：



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基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、綠島、蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣。

雨量預報達停班課標準地區：



新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區和平地、花蓮縣山區和平地、台東縣山區和平地。

由於僅有台北市風雨預估未達標，因此就有不少網友在《ETtoday新聞雲》上討論道，「台北市沒達標，但很多外縣市來上班的啊！放不放都好煩」、「萬安人最好，一定放啦！他敢一個人不放嗎」、「那麼明顯送分題了 ，可以訂包廂了」、「華仔天王與強大粉絲的威力，可惜我沒有搶到票」、「北北基是共同生活圈」。

此外，因為只要台北市停止上班上課，集中交易市場就會全日休市，因此稍早也有不少網友直呼，「嗯，明天股市繼續開盤」、「全台看台北開盤」、「很好，就台北不要放假，台股繼續開盤」、「全部在家裡當沖啊」、「太好了，股市不休市，颱風天好好在家操作」。

也有網友在PTT的Gossiping板上，以「只有台北市上班，21縣市停班課，大家OK嗎」為標題發文，好奇如果只有台北市正常上班上課，大家覺得如何？

其他網友也紛紛回應，「OK啊，股市要開」、「能在家炒股就好」、「證交所的信義區上班就好」、「非常OK，躺在家看開盤超爽der」、「可以啊，我要在家看股市」。話題引發討論。