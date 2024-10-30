台南打造「希望家園」　國際勞動力活動寓教於樂

▲台南市勞工局2024年委託飛騰旅行社台南分公司辦理5場次國際勞動力一家親活動，邀請外籍生一同參與，並結合內政部移民署一起向參與的越南、印尼、馬來西亞及本國勞工朋友們進行法令宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓來府城打拼、學習的外國人都能安心在台南工作、生活、了解在台相關法令及權益，落實黃市長偉哲「希望家園」理念，勞工局2024年委託飛騰旅行社有限公司台南分公司辦理5場次國際勞動力一家親活動。

其中2場與嘉南藥理科技大學、中華醫事科技大學合作，邀請外籍生一同參與，並結合內政部移民署一起向參與的越南、印尼、馬來西亞及本國勞工朋友們進行法令宣導。

本次活動選在雅聞湖濱療癒森林、頑皮世界野生動物園辦理。雅聞湖濱療癒森林是全台最大的玫瑰森林主題園區，占地約15000坪，每個區域都以不同風格呈現玫瑰園的美感，可欣賞各種玫瑰花與其他景點如歐風泥作小屋和熱帶雨林園區。頑皮世界野生動物園則是南台灣最大野生動物園，園區採用半開放式規劃，可以親餵動物，縮短人與動物之間的距離，另園區內有夏日清涼綠洲水樂園、守護者星際訓練館，古掌聚落沙漠主題區，並透過DIY之體驗，讓外國人認識頑皮世界裡的動物，同時宣導外國人在台相關法令及權益，希冀達到寓教於樂的效果。

勞工局王局長鑫基表示，國際勞動力一家親聯誼活動的辦理，可讓來府城工作、學習的外國人認識台南之美，同時透過活動加強宣導相關法令及生活資訊，例如登革熱防疫相關訊息、交通安全及騎乘電動機車之規定、性別平等工作法等權益保障。另內政部移民署加強宣導各類網路新型態詐騙，並強調「多看、多聽、多問」，避免輕易掉入詐騙陷阱，影響個人居留權益，一起具體落實黃市長偉哲「希望家園」的理念，讓外國人可以安心的居住於台南市工作。