快訊／台南腐屍重大突破！牽線借錢卻慘成替死鬼　警拘2嫌到案

▲台南市東山區一處堤防草叢28日下午，1名在該處施工的怪手司機，發現一具男屍，死者雙手雙腳被捆綁，疑似遭人虐打後棄置於該處，警方封鎖現場鑑識蒐證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東山區28日下午2時許驚傳棄屍案！1名怪手司機在堤防草叢發現一具雙手雙腳遭綑綁的男屍，疑似遭人虐毆後棄於該處，疑者為嘉義縣32歲呂姓男子，21日與朋友相約外出後失聯，找到時變為死狀悽慘的腐屍，市警白河分局於傍晚緝獲2名涉案人到案，初步了解疑似債務糾紛引起，另有1人在逃。

殯葬業者透露，死者身穿排汗POLO衫、短褲跟拖鞋，全身被土黃色膠帶綑綁，嘴巴上方還有脫落的膠帶，因為屍體近乎全黑腐爛，只看的出是年輕人，且上面的蛆很大隻，死亡時間可能已超過10天以上。

市警白河分局案發後成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，台南地檢署檢察官謝旻霓下午在新營進行初步相驗，檢察官相驗後指出，全案尚待檢警調查釐清偵辦中。

初步調查，死者疑為嘉義縣的32歲呂姓男子，呂男曾與母親表示跟友人約好在21日外出，未料卻失去音訊，幾天後家屬擔憂安危，報警尋人未果，直到29日才接獲呂男恐怕已遇害的訊息。懷疑案發現場就是命案第一現場。台南地檢署指出，因死者屍體嚴重腐敗，死屬也無法確認，將於相驗後採DNA進行比對確認。

傍晚時，白河分局專案小組緝捕2名涉案人到案，目前正針對案情進一步釐清。據了解，全案疑係債務糾紛引起，疑為死者的呂男，疑因牽線涉入一起金錢借貸案，因借貸當事人未還錢，犯嫌要呂男處理債務而引發，惟到案2人對借貸金額說法不一，引起警方懷疑，目前正針對案情與疑點一一釐清中，本案另有`1名犯嫌涉案在逃，警方正全力追緝到案說明中。