疑監聽法官引起台南院檢不合大咖聲押全都放　台南地院：非事實

▲有媒體報導因監聽法官引起台南院檢不合大咖聲押全都放？台南地院29日特發表聲明稿澄清並非事實。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

有媒體報導因監聽法官引起台南院檢不合大咖聲押全都放？台南地院29日特發表聲明稿澄清並非事實，並指院檢各司其職，互動往來正常。

台南地院指出，南院聲羈字第551號違反證券交易法等案件，經台南地檢署於10月23日聲請羈押，法院訊問後於24日凌晨4時30分裁定駁回。裁定駁回之簡要理由亦已於同日發布新聞稿說明。

台南地院法官收受案件，詳閱卷宗內各項事證，進行訊問程序後，基於對法之確信及解釋，依據法律做出裁定。事後聲請人檢察官亦在25日提出抗告，由台南地院待聲請人檢察官補足抗告書後，立即送至台南高分院，過程均按照法律及相關抗告行政流程處理。

台南地院及台南地檢署往年以來，均本於法律賦予之職權，在審判、偵查的角色上各盡審檢之責，堅守崗位，勤勉努力。作為法治國之司法機關，台南地院對於相關案件的處理，不論是強制處分審核或訴訟審判，均以法律規範作為唯一的適用依據與判斷標準，且立基上述的法律職權與專業立場。審判之事，不應也不會摻雜、考慮其他非法律相關因素，況台南地院與台南地檢署業務互動往來正常，各司其職，刊載報導院檢失和之情事，顯有誤會特予澄清。

台南地院強調，台鹽綠能案現仍偵查中，尚未確定，需進行相關後續程序，盼外界勿以未經查證之傳言加以臆測，給予純淨之司法審判空間。