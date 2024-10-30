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台南東山堤防腐屍案　2嫌都推給在逃主嫌...遭檢方聲押

記者林東良／台南報導

台南市東山堤防草叢棄屍案，白河警方29日緝獲涉案41歲詹男、36歲謝男2嫌到案，2人對案情避重就輕，並將犯行推給在逃劉姓主嫌，警方初步掌握本案係因債務糾紛惹殺機，死者慘遭虐殺棄屍，詹嫌2人移送檢察官複訊後，30日凌晨向台南地院聲押禁見。

▲台南市東山堤防草叢棄屍案，白河警方緝獲涉案41歲詹男、36歲謝男2嫌到案，2人對案情避重就輕，檢察官複訊後於30日凌晨向台南地院聲押禁見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東山堤防草叢棄屍案，警方緝獲涉案詹男、謝男到案，2人對案情避重就輕遭聲押。（圖／記者林東良翻攝）

28日下午2時許，1名怪手司機在東山堤防草叢發現一具雙手雙腳膠帶綑綁的男屍，屍體長蛆、風乾變黑，且身體遭封箱膠帶纏繞，就連口鼻也不放過，疑似遭人虐毆後棄於該處，警方經比對失蹤時間、年紀，研判死者應為嘉義縣32歲呂姓男子。呂男21日與朋友相約外出後失聯，家屬有向嘉義警方報警協尋，並在嘉義地方社團PO文協尋，惟找到時已變為死狀悽慘的腐屍，家屬懷疑呂男遭人設局虐殺。

29日下午2時30分，檢警在柳營殯葬專區相驗，但由於遺體腐敗程度嚴重，呂男母親接獲通知後，趕往殯儀館認屍時也無法確認，仍有待解剖複驗採DNA進一步比對才能確認是否為呂男。

白河分局專案小組進一步循線追查，29日傍晚逮捕涉案人詹男、謝男，另有1名劉姓主嫌在逃，研判發現遺體地點就是第一現場；據了解，呂男疑因債務糾紛惹來殺機，而2名犯嫌對案情避重就輕，僅表示協助控制呂男及綑綁膠帶，其餘均是在逃劉嫌所為，且2嫌對債務金額說相異，疑點重重。

警訊後將2嫌移送台南地檢署由檢察官複訊，檢察官複訊後認2嫌涉犯殺人罪嫌重大，有串證、逃亡之虞，於30日凌晨向台南地院聲押禁見2嫌。檢警專案小組目前全力緝捕在逃劉嫌到案中。

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