接見歐洲議會跨黨派議員　朱立倫會中痛批民進黨8年能源政策錯誤

▲朱立倫昨日於中央黨部接見歐洲議會跨黨派友台議員訪團。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（29日）於中央黨部接見歐洲議會跨黨派友台議員訪團，雙方針對能源議題、台歐關係、區域情勢及雙邊經貿合作深度交換意見。朱立倫在會面中痛批民進黨政府8年來能源政策錯誤，不穩定的供電直接影響外資投資意願，後果就是全民買單。

國民黨指出，本次訪賓還包括歐洲議會議員Bernard Guetta、歐洲議會議員Ondřej Kolář及歐洲議會友台小組秘書長 Markus Posentrup。

朱立倫直言，由於民進黨政府的錯誤能源政策，導致台灣電力短缺、電費高漲，不穩定的供電更直接影響外資的投資意願，他並且說，穩定的供電也與我國家安全、防衛韌性息息相關，茲事體大，呼籲民進黨政府務必懸崖勒馬，以蒼生為念。

另，朱立倫也重申國民黨「親美、友日、和陸」的兩岸外交政策以及「強化國防」與「交流對話」的「2D戰略」，讓國民黨在日益複雜的地緣局勢中，扮演鞏固台海和平的重要力量，而無論未來局勢如何改變，國民黨都堅信台灣必須自立自強，不能當麻煩製造者與「2D伸手牌」。

朱立倫認為，台灣與歐盟在經貿、文化、科技等領域的交流在近幾年持續加深，特別是在經貿層面，歐盟已成為我國第4大貿易夥伴，因此特別感謝訪團團長、歐洲議會友台小組議員Michael Gahler所領導的歐洲議會友台小組，為台灣有意義參與國際社會及台歐關係所做的努力，國民黨期待台歐關係持續深化。

