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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算列周五院會議程　吳思瑤曝擔憂：只前進1／2步

▲▼民進黨輿情回應記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜為114年中央政府總預算召集黨團協商，最終裁示11月1日及11月5日邀請行政院長卓榮泰率各部會相關官員列席報告，而這週的程序委員會藍白也未再阻擋，將總預算案排入本週五院會報告事項。不過，民進黨團幹事長吳思瑤指出，總預算案目前只能算是前進1／2步，擔憂在野黨團可能當天在卓榮泰詢答完後提出其他議案，反對交付委員會審查。

吳思瑤說，過去依往例，在院長層級的協商下裁定總預算由行政院長來進行預算的詢答後，就會直接進到委員會審查，且各黨同意不提覆議，但是在上週協商結果，「藍白沒有同意不提覆議」，確實會擔憂這會不會又為總預算案預留了伏筆？因為可能在卓榮泰詢答完，在野會提出其他議案反對交付審查，屆時又會有其他的議事攻防。

吳思瑤呼籲，應讓總預算交付委員會審查，民進黨也會準備提案，交付審查，也希望在野不要有任何其他的總預算的提案，就讓委員會來審預算。

根據上週黨團協商後韓國瑜所做的裁示，各黨團同意於11月1日（星期五）及11月5日（星期二）邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。質詢人數由國民黨黨團推派16人、民進黨黨團推派16人、民眾黨黨團推派3人進行，質詢順序依例授權議事處辦理。名單請於10月31日（星期四）中午12時前送至議事處彙整。當次會議不處理臨時提案。上開報告應就原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編製處理情形併予報告。

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