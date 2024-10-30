轟大法官判決是民主災難　羅智強揭對綠營3影響：人民會在選舉算帳

▲現任大法官。（圖／翻攝司法院官方網站）

記者郭運興／台北報導

國會改革釋憲結果25日出爐，憲法法庭裁判大多數條文違憲，在野黨將批評矛頭轉向大法官，質疑其公正性。對此，國民黨立委羅智強今（30日）表示，大法官的宣判，直接沒收了所有監督機制，赤裸裸閹割國會，可謂對民主作出了最惡劣示範。他指出，這項判決為民進黨帶來的3個反效果，再度加深人民對民進黨傲慢濫權的疑慮，人民必然會在下次選舉算總帳，大法官送民進黨的是魔戒還是法老墓？

羅智強於臉書表示，大法官把立法院通過的「國會改革法案」，幾乎全部宣判違憲，直接沒收了民主國家國會該有的所有監督機制，更推翻以前大法官在釋字585號給國會調查權，以及對違反調查權者課以罰鍰的權力，赤裸裸為權力者閹割國會，可謂對民主作出了永難磨滅、最惡劣的示範。

羅智強表示，對這一場民主災難，民進黨上下得意萬分，藏不住傲慢的賴清德，更擺出了把國會踩在腳下、大獲全勝的勝利者姿態。但自己想奉勸民進黨一句，民主有一個不變的鐵則，那就是「囂張沒有落魄久」，民進黨真的是高興得太早了，大法官這次踐踏國會的判決，將為民進黨帶來三個反效果。

第一「大法官徹底失去公信力」，羅智強指出，不管是配合民進黨黨綱的「實質廢死」，還是配合民進黨的行政獨裁「輾壓國會」，前者大法官直接踐踏了八成反對廢死的民意；後者則是赤裸裸的毀憲亂政，大法官侵犯了立法權最核心的憲政功能。

羅智強批評，民進黨把沒有民意基礎的大法官，當作藏了8年的鬼牌一次打出，自以為可以對在野黨摧枯拉朽，但只是讓民眾更看清「大法官自毀憲政中立，露出綠色的狐狸尾巴，自我矮化成民進黨養的小鬼，讓大法官徹底失去公信力」。

第二「激起在野黨更強大的鬥志」，羅智強認為，在野黨將會更團結、更努力的監督執政者，長期靠分化在野力量來贏得政權的民進黨，也將更難挑撥在野聯盟。

第三「加深人民對執政者的疑慮」，羅智強指出，台灣人民並不喜歡一黨獨大，賴清德為什麼成為40%的少數總統？民進黨為什麼在2024年失去國會多數？就是因為台灣人民不喜歡一黨獨大、權力過度集中，才會透過選舉進行權力平衡。

羅智強說，這不僅是台灣人民對台灣政黨有智慧的制衡，也是人民透過選票給的提醒，請民進黨謙卑反省、調整改變過去太過霸道濫權的作風。這本是民進黨自我調整、進化的機會，但大法官卻急著幫民進黨拔掉國會監督執政者的牙齒，這種粗暴的作法，只會讓人民覺得民進黨並沒有得到教訓。

羅智強再說，在大法官的護航下，民進黨表面上得到了更集中的權力，其實只是再度加深了人民對民進黨傲慢濫權的疑慮，人民必然會在下次的選舉算總帳。

最後，羅智強強調，所以，當民進黨沾沾自喜，以為大法官為民進黨送上了權力的魔戒；殊不知，大法官可能是幫民進黨造了一個法老墓。

▼國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）