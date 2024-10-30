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2026新北市長選戰誰出馬？　媒體人曝「藍營3變數、蘇巧慧2包袱」

▲▼2026新北市長選戰，藍綠潛在參選人選。（圖／ETtoday資料照）

▲2026新北市長選戰，藍綠潛在參選人選。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2026新北市長選戰受到矚目，民進黨方面，立委蘇巧慧已公開表態有意參選，而國民黨方面，台北副市長李四川、新北副市長劉和然、立委洪孟楷都被視為潛在人選。對此，媒體人羅旺哲今（30日）分析「蘇巧慧有兩包袱、藍營則有三變數」，他認為，蘇貞昌、綠營執政壓力都可能成為蘇巧慧的包袱，而藍營目前李四川民調最強，但個人意願出現問號，人選可能出現變數。

羅旺哲於臉書表示，雖然距離2026選舉，還有兩年，但最近有幾個縣市，開始有些討論、包括高雄、台南、新北等三都，算是比較有話題的三都，而就在這幾天，在新北選區，有幾則新聞，加深選戰氛圍。

羅旺哲表示，一個是，民進黨蘇巧慧委員「公開報名」選新北市長、另一個是，綠營攻環狀線，讓李四川嘆「殺我幹嘛、我又沒有要選舉」。這兩則消息，其實也凸顯出藍綠兩陣營，目前在新北市選戰的情況。

羅旺哲指出，先講民進黨部分，看起來林右昌在罷樑失敗後「儼然出局」，「檯面上」看起來定於蘇巧慧一尊。但蘇巧慧參選，目前可見的有「兩個包袱」。

第一「前行政院長蘇貞昌」，羅旺哲認為，蘇院長雖然是台北縣的老縣長，但在2018年慘敗侯友宜29萬票，之後接下行政院長，成為1996年民選總統以來，任期最長的閣揆。但特別翻一下，民進黨2022大敗，台灣民意基金會在2023年所公佈的蘇貞昌滿意度民調，其中「不滿意度飆到57%」，當時被解讀，蘇貞昌內閣總辭「是民意」，顯然民眾過去對於蘇院長的不滿意，是占多數的，仇恨值相對來說也比較高。所以蘇巧慧參選，蘇貞昌因素，可能會成為包袱之一。

第二「民進黨的執政包袱」，羅旺哲說，從2018、2022，民進黨在九合一大選，都選得不漂亮，甚至可以用慘敗形容，其中很大的原因，是受到執政情況影響，民眾會有一種給民進黨「期中考」的評分，對於內政不滿，會比較反應在九合一選舉上。

羅旺哲再說，只不過，距離2026選舉還有兩年，這兩個包袱，對蘇巧慧來說，就看能不能用自己努力，來抵消民眾觀感。不過，比較好奇的是，既然檯面上看來，民進黨在新北這局，已經定於一尊，那為何蘇巧慧要先喊「公開報名」？

羅旺哲分析，或許，民進黨在檯面下，有大家目前還不知道的「隱藏角色」，或是蘇巧慧擔心可能「新娘不是我」，兩年後民進黨在新北，是否又會「空降」？沒人知道，所以先搶先贏，先喊再說。

另外，羅旺哲指出，藍營情況，跟綠營相反，看起來大概就是檯面上的人選，李四川、洪孟楷、劉和然這三位選一位，並未明確定於一尊，接下來藍營人選，可能也有三個變數。

第一「李四川副市長的態度」，羅旺哲認為，目前不管什麼民調，藍營在新北最強人選，就是台北市副市長李四川，但李仍未決定選不選。最近綠營猛攻環狀線，連連看連到川伯，讓他嘆「殺我幹嘛、我又沒有要選舉」，這句話雖然無法解讀確定2026不選，但可以感覺「目前」個人意願出現問號。

第二「明年國民黨主席選舉」，羅旺哲分析，國民黨明年黨主席選舉，雖然不論是誰當選，只要李四川有意願，民調穩定，應該還是非他莫屬，但如果李四川意願不高，屆時當選的黨主席，可能就會有其他想法。

第三「與侯友宜的關係」，羅旺哲說，八年任期的侯友宜市長，雖然沒有明著點名交棒對象，但接下來要接棒的人，勢必要跟侯市長的關係，要有一定的基礎，才能夠延續這八年的成績，否則，新北市幅員廣闊，要是沒有侯友宜當「帶路雞」，要勝選也不容易。

最後，羅旺哲也提到，至於民眾黨是否派人參選？看起來應該會參戰，至於是否影響戰局，還是得看柯文哲情形。

▼媒體人羅旺哲。（圖／ETtoday資料照）

▼媒體人羅旺哲。（圖／記者謝盛帆攝）

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