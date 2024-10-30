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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

康芮撲台颱風假穩了？　朱立倫喊話中央：放假與否要尊重縣市長

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中央氣象署今（30日）凌晨5點30分發布颱風康芮海上陸上颱風警報，臉書氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，週四全台停班停課機率最高，週五是否會連續放颱風假，就要看各縣市政府怎麼決定。國民黨主席朱立倫下午主持中常會時強調，災害來的時候應該不分顏色，中央地方一條心，尊重災防指揮中心，放假與否尊重縣市長決定，同心協力減少干擾，讓防災工作做得很完善，減少災害損失。

朱立倫說，康芮颱風是強颱，希望中央地方同心協力做好防颱工作，3星期前山陀兒颱風遇上罷樑，中央很多部會跟媒體都在做政治防災，故意挑基隆毛病，造成很多市民困難，希望這次別再重蹈覆轍。

另外，明（31日）是國民黨總裁蔣中正的誕辰紀念日，同時也是榮民節，朱立倫感念所有為國家辛苦奉獻的榮民，但這麼多年來，政府對榮民照顧或重視的確有很多需要加強的，隨著時代變化，資深榮民的人數越來越少，新榮民的數量多，退伍軍人總數是35萬多，絕大部分都是中壯年，怎麼樣提高整個社會對軍人的榮譽重視，對軍人尊重，都需要予以加強。

朱立倫說，如果社會對軍人的待遇、榮譽、尊重提高，如同美國跟先進國家的做法，就能提升很多人的從軍意願，讓優秀人才重新為社會所用，提高就業率跟對榮民的感念。

朱立倫認為，先進國家有很多做法可以借鏡，而國民黨設置的退伍軍人部延續黃復興精神，對新榮民加強服務，地方上的退伍軍人部也要聯繫新世代退伍榮民，服務照顧、就學、就養加強，都是更努力讓社會感念所有退伍軍人的貢獻。

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