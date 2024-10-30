阿根廷10層樓高飯店突倒塌！釀1死10失蹤　工頭、水泥工遭拘留

▲阿根廷布宜諾艾利斯省一處10層樓高的飯店突然倒塌。（圖／達志／路透社）



圖文／CTWANT

阿根廷首都布宜諾艾利斯省濱海度假勝地格塞爾鎮（Villa Gesell），驚傳一棟10層樓高的飯店在當地時間29日凌晨突然倒塌，造成1名老人死亡、10餘人失蹤，救援隊目前仍在進行搜救中。

根據《CNN》、《紐約郵報》（New York Post）報導，市政當局聲明，杜布羅夫尼克酒店（Dubrovnik）在29日凌晨0時30分突然垮掉；省安全部長哈維爾（Javier Alonso）表示，救援人員找到了1名89歲男子的遺體，他據傳就住在這棟飯店旁的大樓裡。

哈維爾說，89歲男子的伴侶已經獲救並送往醫院，但不確定這對夫妻的兒子是否還在現場，當局約派出300名消防員、護理人員及警察努力清除廢墟殘骸，加上無人機、嗅探犬，以便找出可能被埋住的人。

從網路流傳的影像來看，這棟圓弧造型的飯店瞬間垮掉，變成一堆瓦礫，警消只能在夜間開著燈，於殘骸中搜尋可能被困的生還者，而飯店附近的建築物也受到嚴重影響，其掉落的碎片砸中並破壞了民房的牆體。

報導指出，這棟飯店的施工工程是「秘密」進行的，當局已在8月下令禁止，係因沒有獲得適當的施工許可。事發當時，飯店裡約有5到6名住客，救援隊還找到3至4名工人，目前工頭和3名泥水工已被拘留審問。

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