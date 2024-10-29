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工作至上！主管群組喊話「家裡死人先臭著」遭炎上　當事人道歉了

大陸一張微信群組聊天截圖近日被廣泛傳播。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一張微信群組聊天截圖近日被廣泛傳播。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國大陸一張微信群組聊天截圖近日被廣泛傳播，一位名為蒲某江的工程項目領導要求項目所有員工「以項目工作為主，家裡死人了先臭著」，引發大批網友撻伐。對此，四川省綿陽市網信辦工作人員今（29日）回應，他們已關注到這一輿情，目前正在核實相關情況。

《華商報》報導，該張聊天截圖中，一位名為蒲某江的工程項目領導標註所有人，開頭接連發問「每個人自己的職責是什麽是否清楚？請大家反思下，大家都是不是項目新人了，每個人是什麽崗位是否清楚？」之後要求下屬必須盡職盡責，休假需要根據工作情況而定，不是必須的。

不僅如此，該名主管還說「個人意見就是既然到了本項目，首先是以項目工作為主，家裡死人了，先臭著，把項目事情安排好，再處理個人事情，可能是我個人主義吧，不知道是否認可！」截圖中，有發布該言論領導的電話號碼，號碼歸屬地為四川綿陽。

綿陽市網信辦工作人員表示，他們已關注到相關情形，還發現有網友通過蒲某江的名字搜索到綿陽的一家工程公司， 該公司的註冊地在綿陽市遊仙區，已將相關情況轉至屬地，目前正在核查。媒體實際撥通電話，該男子說他名叫蒲某江，但不是發布上述言論的人，「我跟他同名，我名下的工程公司是一個空殼公司」。

最新消息指出，目前發表不當言論的蒲某江已在微信工作群及朋友圈發布道歉聲明，稱「最近我在工作群裡的言論失態，嚴重傷害到同事之間的感情，事後，我深感自責和後悔，向群裡的每一位同事作了真誠道歉，以後我一定以實際行動改正錯誤，真誠待人，言語規範，接受大家監督。」

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