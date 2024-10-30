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死囚最後一餐想換1支菸！獄警稱「有害健康」拒絕　幾小時後電死他

死囚最後一餐想換一支菸…獄警稱「有害健康」拒絕　幾小時後電死他

▲人權律師分享遇過的一起誇張例子，一名死囚受刑前不想吃最後一餐、想抽最後一根菸，卻遭獄方以有害健康拒絕，讓他覺得相當荒唐。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

擁有英國和美國雙重國籍的男子英格拉姆（Nicholas Lee Ingram），因在美國犯下搶案殺害一名55歲男子，遭判死刑，他行刑前想以「最後一餐」換一根菸，獄方卻說「有害健康」拒絕他；不過，在英格拉姆的律師史密斯（Clive Stafford Smith）積極爭取下，他才抽到最後一根菸，並在幾小時後被電死。

根據外媒《鏡報》報導，近日人權律師史密斯（Clive Stafford Smith）分享一起1995年他負責的案子。擁有英國和美國雙重國籍的英格拉姆，1983年在美國犯下一起搶劫案，犯案過程中他狠心殺害一名55歲男子；英格拉姆被逮捕後，開始打官司，史密斯當時是他的律師。

不過英格拉姆最終被判處死刑，公告於1995年4月7日執行。史密斯回憶當時狀況說到，英格拉姆行刑前被獄方問最後一餐想吃什麼，他說他沒胃口，都要離開人世了不想吃最後一餐，但詢問能否讓他最後一根菸。史密斯替他轉告獄方，獄方卻以「抽菸有害健康」為由拒絕。

對此，史密斯覺得獄方的回應太荒謬，明明在幾個小時後就要對他行刑，還用這麼冠冕堂皇的理由，氣得他揚言若獄方不讓英格拉姆抽最後一根菸，離開監獄他就要告知媒體；在史密斯積極爭取後，獄方才讓英格拉姆抽他一生最後一根菸，也在幾個小時後把他電死。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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