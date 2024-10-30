107歲老人額頭長角！網驚呼「是長壽角」　醫揭真相：這是病

▲中國廣東一名高齡107歲的陳姓老奶奶，近日額頭長出1根角，讓眾人嘖嘖稱奇。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

廣東省普寧市1名高齡107歲的陳姓老奶奶，近日額頭長出1根角，引發關注，有人將其稱為「長壽角」。老人曾孫透露，老奶奶心態好、身體好、胃口好。不過，醫師透露，陳奶奶頭上長的是「皮角」，一般在其他皮膚疾病的基礎上發展而成，包括人類乳突病毒（HPV）感染引起的疣、鱗狀細胞癌等。

《九派新聞》報導，老人頭部長角並非單一個案。家住武漢的90歲李奶奶，2022年間右眼角長出了一個小疙瘩，後逐漸發展成5公分長的「犄角」，壓得她右眼皮張不開，嚴重影響了視力。醫生判斷，該「犄角」為皮角，由於病損處角質物異常增多，而形成突起狀角化性皮損，形似動物的角。

武漢市皮膚病防治院副主任醫師袁勇謀表示，前述廣東陳奶奶頭上的角也是皮角，一般在其他皮膚疾病的基礎上發展而成，包括人類乳突病毒（HPV）感染引起的疣、脂溢性角化病（良性）、鱗狀細胞癌（惡性）。

關於皮角的多發年齡段，他表示，目前還沒有精確統計，大概為40、50歲以上的中老年人群體。除年齡外，皮角的發生還與日曬有關，經常日曬者長出皮角的可能性更大。一般會長在面部、頭部、頸部、前臂、手背，也有長在眼瞼、軀幹等部位。

他建議做好防曬，如發現角，應及時到醫院就診，明確疾病性質。如果檢查結果為良性，將角切除即可，如為惡性，還需要進一步治療。至於切除後是否還會長出來，要看性質（良性或惡性）和深度而定。

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