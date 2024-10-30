選前最後一周！　路透民調：賀錦麗「1百分點」領先川普

▲川普與賀錦麗選情幾乎呈現平手狀態。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

距離美國總統大選僅剩最後一周，最新民調顯示，民主黨候選人賀錦麗以44%的支持度，小勝共和黨候選人川普的43％，但數值仍在誤差範圍內，兩人支持度不分上下，最終7個搖擺州將成為勝負關鍵。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，儘管賀錦麗（Kamala Harris）以44％的支持度小勝川普1個百分點，但這份民調的誤差範圍約為正負3個百分點，因此選情幾乎呈現平手狀態。

自賀錦麗於7月宣布參選以來，她在所有路透社/益普索的登記選民民調中都領先川普（Donald Trump），但自9月底以來，她的領先優勢逐漸縮小；前一次民調顯示，賀錦麗領先川普2個百分點。

民調顯示，有26%的選民認為工作和經濟是美國當前最迫切的問題，18%的選民則認為是移民問題，而在這兩個最重要議題上，川普比賀錦麗擁有更顯著的優勢。

在經濟、失業和就業政策方面，有47%的選民選擇川普，且川普在經濟問題上也持續領先。川普在移民問題上有更大的領先優勢，最新的民調顯示，48%的選民認為川普的移民政策更好，遠高於賀錦麗的33%。

即使賀錦麗微幅領先川普，但若這一差距保持到11月5日，也不一定足以贏得選舉，最終將由選舉人團（Electoral College）決定誰入主白宮，而7個搖擺州將成為勝負關鍵。

川普在2016年擊敗了民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton），儘管希拉蕊以2個百分點贏得了全國普選票，但川普最終在選舉人團投票中獲勝。

民調顯示，賀錦麗與川普在7個搖擺州中也勢均力敵，由於選情膠著，確保支持者投票將成為決定勝負的關鍵。