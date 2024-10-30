全美超過5100萬人投票！　總投票數近上屆大選三分之一

▲美國總統大選11月5日登場，部分選民提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選倒數一周，依據佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida Election Lab）提前投票追蹤數據，截至29日，全美已有超過5100萬人投票，接近美國2020年總統大選總投票數的三分之一。

美媒Forbes、CBS等報導，在提前投票的選民之中，65歲以上族群占40.8%，41至65歲占38.2%，26至40歲占14%，18至25歲占6.9%。其中，民主黨人約占39%、共和黨人約占36%，民主黨整體表現比共和黨高出約3%，不過亞利桑那州、喬治亞州與北卡羅來納州的提前投票率讓共和黨人備受鼓舞，這3州皆為搖擺州。

儘管提前投票數據並不能預測大選結果，但能讓人瞭解哪些選民已投下手中一票。民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普雙方勢均力敵，依據路透社最新民調，賀錦麗44%、川普43%，賀錦麗只領先川普1個百分點。

上屆2020年總統大選總計1.54億人投票，當時正值新冠大流行疫情期間，促使許多選民選擇郵寄投票。依據皮尤研究中心（Pew Research Center）統計數據，2020年總統大選投票率66.9%，創下120年新高紀錄。