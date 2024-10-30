《華郵》丟25萬用戶！美選不表態掀「退訂潮」　貝佐斯發聲也沒用　

▲ 貝佐斯認為媒體不表態是正確決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國自由派媒體《華盛頓郵報》長年力挺民主黨總統候選人，老闆貝佐斯（Jeff Bezos）卻決定今年起不再做政治背書，儘管他堅稱這是為挽回大眾信任的正確決定，仍無法阻止「退訂潮」，25日以來已流失10%訂閱用戶，相當於25萬名讀者。

《華郵》發行人路易斯（William Lewis）25日透過專欄宣布，今後不會刊出該報支持任何候選人的文章，是《華郵》36年來首度不為特定總統候選人背書。據報這是貝佐斯的決定，編輯部擬好支持賀錦麗的文稿也被擋下。

此舉引發編輯與讀者不滿，據美媒全國公共廣播電台（NPR），25日至今《華郵》訂閱用戶已減少25萬，相當於原有250萬用戶的10%，該報目前未對此發表評論。

貝佐斯28日發文解釋，這項決定是為了記者與新聞業，「有關信任與聲譽的調查中，記者與媒體往往排名墊底，僅高於國會」，但今年蓋洛普一項民調甚至顯示媒體信任度低於國會，「我們的職業現在是最不受信任的，我們在做的事顯然沒有效果」。

他認為，媒體在總統選舉中選邊站不會改變選情，「實際上只會讓人產生偏見，讓人覺得媒體不獨立」，強調結束政治背書「是個有原則的決定，也是正確的決定」。

但揭發水門案的《華郵》資深記者伍德華（Bob Woodward）表態，他不同意這項決定，還稱該報是「報導川普及其所作所為的機構，且受到社論支持」。