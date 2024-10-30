　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康芮逼近今起風雨漸增！台東2地區停班停課　交通異動一次看

記者趙蔡州／綜合報導

中度颱風康芮29日深夜11點位在台灣東南方外海，不斷以西北西轉西北方向朝台灣逼近，同時暴風圈也在不斷增強中，未來3天（30日至11月1日）將是影響台灣最劇烈時候。對此，為了避免民眾外出遇上危險，台東縣已宣布30日綠島鄉、蘭嶼鄉停班停課，文化大學也宣布30日全校改遠距上課。

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲颱風康芮正在朝台灣方向不斷前進。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，康芮29日深夜11點位在鵝鑾鼻東南方約600公里海面，以時速12轉16公里速度朝西北往台灣靠近，暴風圈30日午後進入台灣東南部近海，預估30日清晨5點半至8時半間會發布陸警，暴風圈31日（周四）會逐漸籠罩全台各地，並於31日下半天從花蓮以南登陸。

氣象署科長林伯東指出，明天（30日）受外圍環流影響，桃園以北、東北部及東部地區有陣雨，且雨勢越晚越明顯，易有局部豪大雨，北部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，入夜起東南部地區及恆春半島有局部大雨發生機率，其他地區也有零星短暫陣雨。

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署說明，康芮未來3天影響情況。（圖／中央氣象署）

台東縣29日晚間宣布，受康芮暴風圈逐漸逼近及外圍環流影響，考量居民外出安全，綠島、蘭嶼2鄉30日停班停課。文化大學也宣布，為保障學生上、下課安全，10月30日（週三）日間學制所有課程全面改為線上進行，請全體學生當天勿前往校園上課。

交通部分，台東往返蘭嶼、台東往返綠島等航線，29日至31日航班均取消。往返高雄－澎湖航線的澎湖輪也取消10月30日深夜11點半高雄往澎湖航班，以及11月1日上午11點澎湖往高雄航班。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處29日晚間亦公告，為維護林鐵行車安全，10月31日至11月2日全線列車停駛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰！　南台灣100%暴風
琳妲解放比基尼「前後都挖空」！　一轉身激辣身材全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康芮逼近今起風雨漸增！台東2地區停班停課　交通異動一次看

韓國最強人妻穿「開洞洋裝」神還原《劍星》造型　3萬人讚爆

網PO嘲諷對話截圖　許悅請好律師要告了：假的

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰！　南台灣100%暴風侵襲

中颱康芮要來了　全台明日颱風假一次看

雲端發票「國家級一番賞」發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

康芮暴風圈「將達300公里」罩全台！專家：上次1年3颱登陸已16年前

LIVE／57年怪颱康芮變壯「轉彎衝撞」暴風罩全台　最新路徑曝

文化大學宣布「明天全校遠距上課」　期中考日期恐延後

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

殷瑋回應颱風假。

駕訓班車擦撞超線車誰錯？　三寶馬路車禍網熱議

九孔賓士大G火燒車！急拿滅火器自救　滿臉驚慌畫面曝

不滿遭女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她後自首

康芮逼近今起風雨漸增！台東2地區停班停課　交通異動一次看

韓國最強人妻穿「開洞洋裝」神還原《劍星》造型　3萬人讚爆

網PO嘲諷對話截圖　許悅請好律師要告了：假的

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰！　南台灣100%暴風侵襲

中颱康芮要來了　全台明日颱風假一次看

雲端發票「國家級一番賞」發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

康芮暴風圈「將達300公里」罩全台！專家：上次1年3颱登陸已16年前

LIVE／57年怪颱康芮變壯「轉彎衝撞」暴風罩全台　最新路徑曝

文化大學宣布「明天全校遠距上課」　期中考日期恐延後

107歲老人額頭長角！網驚呼「是長壽角」　醫揭真相：這是病

雙11優惠出爐！三星祭3大優惠「一定要買」、羅技最低6折再加碼送

蘋果Q4營收有望創2年來最大增幅　外界聚焦AI進展

康芮逼近今起風雨漸增！台東2地區停班停課　交通異動一次看

馬斯克預言：世界到2040年將有100億台「人形機器人」

女大生系館喝醉遭性侵！他硬上「代價200萬」　法院再判1年10月

韓國最強人妻穿「開洞洋裝」神還原《劍星》造型　3萬人讚爆

中華汽車「麵包車大改款」真實樣貌曝！全新車頭造型導入駕駛輔助

林依晨42歲生日感言：對世界上更多角落釋出善意

黃國昌嗆「綠色大法官」竟是自己同意任命！王定宇：他是綠色的？

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

康芮巨大暴風圈快速變肥　直衝登陸穿尾

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

空服員曝機上別做3件事　過來人秒懂：很丟臉

康芮暴風圈罩全台！上次1年3颱登陸已16年前

即／高雄明天「停水降壓11小時」　9.9萬戶受影響

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

外國妹獨旅亞洲「只有兩地不想去」　他一聽秒苦笑！

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

網PO嘲諷對話截圖　許悅請好律師要告了

更多熱門

相關新聞

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

中央氣象署今晚11時30分針對第21號中度颱風「康芮」（KongRay）發布海上警報，觀測颱風過去一天強度略為增強，正向西北西轉西北、朝台灣東部移動，未來並將持續增強擴大暴風圈，預估31日（周四）將登陸並通過台灣，未來三天將是影響台灣最劇烈時候。民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也指出，康芮颱風眼正持續緊縮，正在增強中，最快明天（30日）將挑戰巔峰狀態。

颱風重創菲　台灣捐500噸白米救助災民

颱風重創菲　台灣捐500噸白米救助災民

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

康芮巨大暴風圈快速變肥　直衝登陸穿尾

康芮巨大暴風圈快速變肥　直衝登陸穿尾

康芮暴風圈罩全台！上次1年3颱登陸已16年前

康芮暴風圈罩全台！上次1年3颱登陸已16年前

關鍵字：

康芮颱風台灣

讀者迴響

熱門新聞

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

康芮巨大暴風圈快速變肥　直衝登陸穿尾

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

蘋果官網再度突襲上架！

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

快訊／雲端發票抽獎重複率過高　財政部深夜5聲明「查證中」

空服員曝機上別做3件事　過來人秒懂：很丟臉

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

康芮暴風圈罩全台！上次1年3颱登陸已16年前

巫苡萱驚爆球隊廁所「遭人偷裝針孔」

台南腐屍「爛到認不出」！殯葬業者看傻：蛆很大隻

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面