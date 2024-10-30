康芮逼近今起風雨漸增！台東2地區停班停課　交通異動一次看

記者趙蔡州／綜合報導

中度颱風康芮29日深夜11點位在台灣東南方外海，不斷以西北西轉西北方向朝台灣逼近，同時暴風圈也在不斷增強中，未來3天（30日至11月1日）將是影響台灣最劇烈時候。對此，為了避免民眾外出遇上危險，台東縣已宣布30日綠島鄉、蘭嶼鄉停班停課，文化大學也宣布30日全校改遠距上課。

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▲颱風康芮正在朝台灣方向不斷前進。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，康芮29日深夜11點位在鵝鑾鼻東南方約600公里海面，以時速12轉16公里速度朝西北往台灣靠近，暴風圈30日午後進入台灣東南部近海，預估30日清晨5點半至8時半間會發布陸警，暴風圈31日（周四）會逐漸籠罩全台各地，並於31日下半天從花蓮以南登陸。

氣象署科長林伯東指出，明天（30日）受外圍環流影響，桃園以北、東北部及東部地區有陣雨，且雨勢越晚越明顯，易有局部豪大雨，北部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，入夜起東南部地區及恆春半島有局部大雨發生機率，其他地區也有零星短暫陣雨。

▲中央氣象署說明，康芮未來3天影響情況。（圖／中央氣象署）

台東縣29日晚間宣布，受康芮暴風圈逐漸逼近及外圍環流影響，考量居民外出安全，綠島、蘭嶼2鄉30日停班停課。文化大學也宣布，為保障學生上、下課安全，10月30日（週三）日間學制所有課程全面改為線上進行，請全體學生當天勿前往校園上課。

交通部分，台東往返蘭嶼、台東往返綠島等航線，29日至31日航班均取消。往返高雄－澎湖航線的澎湖輪也取消10月30日深夜11點半高雄往澎湖航班，以及11月1日上午11點澎湖往高雄航班。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處29日晚間亦公告，為維護林鐵行車安全，10月31日至11月2日全線列車停駛。