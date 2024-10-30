快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

▲最新颱風動態。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

風雨越晚越大！中央氣象署今天清晨5時半，發布中度颱風康芮海上陸上颱風警報，首波陸警區域為台東、恆春半島。

►陸上警戒

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台東、恆春半島應嚴加戒備。



►海上警戒

台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

氣象署說，根據最新資料顯示，颱風過去3小時暴風圈略為擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東及恆春半島將構成威脅。

氣象署表示，今日颱風外圍環流影響，北部、東半部及中南部山區降雨逐漸增加，尤其桃園以北、宜花降雨較持續，有局部大雨或豪雨機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖大致為多雲，局部亦有零星短暫陣雨，而台東及恆春半島雨勢在晚上會明顯增強，也有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象署指出，周四、周五颱風及其外圍環流影響，周四至周五清晨雨勢仍大，北部及東半部有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，北部、東半部、南部及中部山區並有大雨或豪雨機率，尤其東半部有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，預計周五白天起雨勢逐漸趨緩。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象署）

