基隆市府攜手中華郵政　行動郵車造型候車亭現身七堵郵局

▲基隆市政府與中華郵政一同在七堵郵局前，打造了Q版行動郵車造型候車亭，吸引許多民眾前來拍照打卡。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

29日基隆七堵郵局前方候車亭，宣布穿上新裝，正式來進行啟用。現場包括基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋、中華郵政副總經理藍淑貞及基隆市公車處處長鄭永陽等，一起見證這重要時刻。

▲七堵郵局前超Q的行動郵車造型候車亭，陪伴著民眾等車時有一個更舒適的時光。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

基隆市政府積極推動企業認養候車亭，透過公私協力模式以及和企業合作，至今已有6處啟用來陪伴著基隆市民。基隆市副市長邱佩琳提到，「中華郵政有120年的歷史，最早的中華郵政車可能很多人都沒有看過，我們認為可以稍加變化，用裝置藝術來呈現，就完成了現在的候車亭。我一直認為候車亭是一個移動溫暖的家，當民眾看到漂亮又溫暖的候車亭時，在等待搭乘的過程也會舒適許多。」基隆市議會議長童子瑋則表示，「這兩年來一路上，感謝我們的邱副市長不懈的推動，她是我們候車亭改造的最重要的推手。這一座位在基隆七堵郵局前的候車亭，是我們國營事業中華郵政和基隆郵局來共同公私協力的合作成果，我想這也是國營事業回饋社會很好的一個典範。」

▲基隆市政府積極推動企業認養候車亭計畫，重要的幕後推手基隆市副市長邱佩琳致力為市民們打造更舒適的生活美學空間。

▲▼可愛又吸睛的行動郵車吸引民眾拍照打卡。

此次由中華郵政認養的七堵郵局前方候車亭，以行動郵車為概念，還裝上了輪胎、車燈、方向盤和雨刷、窗戶，還有郵政寶寶向來往民眾熱情打招呼，吸引許多民眾特地前來拍照打卡。民眾韓先生說，「路過發現超吸睛！而且基隆比較容易下雨，但當你走進候車亭的時候，不僅不用再擔心淋到雨，還會覺得有一種很溫暖、溫馨的感覺。在裡面也可以看到許多小巧思，用手機拍照起來非常漂亮，我剛剛就立刻用手機拍下來跟朋友們分享，大家都說想要來這邊拍照看看。」基隆市政府致力為民眾打造更優質舒適的生活空間，也期盼透過候車亭的新裝改造，帶給全體市民更美好的候車體驗。