寫給世界的浪漫情書！台灣最頂Buffet「饗 A Joy」極奢饗宴此生必訪

▲位於台北101大樓86樓的「饗 A Joy」Buffet餐廳，成為國際間的熱門話題！（影／即新聞）

消費中心／綜合報導

隨著全球旅遊需求的回升，位於台北101大樓86樓的「饗 A Joy」Buffet餐廳，就此成了國際間的熱門話題！這間集道地、精緻、典雅、奢華於一身的餐廳不僅僅是用餐場所，更是一封「台灣寫給世界的情書」，透過精心設計的美食饗宴與浪漫的山海美景，帶領顧客展開一場全感官的沉浸式旅程！

一走進饗 A Joy，眼前的美景便令ET主播凱翊驚豔不已，她的語氣掩不住興奮直呼，無論是白天的壯麗視野、黃昏時的浪漫夕陽，還是夜晚的璀璨城市夜景，都讓人瞬間拿出手機，拍到停不下來！

饗 A Joy的設計靈感來自台灣的自然地貌，餐廳空間巧妙地分為4個區域，分別象徵著「山」、「海」、「原」、「城」，每一個區域既體現台灣豐富的自然資源，也融合了當地的特色食材，為食客呈現一場無與倫比的味覺饗宴。

首先映入眼簾的是「山」，這裡象徵著台灣高山的雄偉壯麗，綠活的植栽遍佈四周，讓人彷彿置身大自然之中！這樣的自然風貌，不僅讓國內外食客在用餐時能感受到台灣大自然的氛圍，也為料理增添了純淨自然的風味。

接下來跟著凱翊走到象徵台灣四面環海的「海」區，這裡匯集了台灣最豐富的海產資源，讓老饕們盡情感受大海的鮮甜與濃郁。日料師傅也會在現場即席烹製新鮮的海鮮料理，像是炙燒握壽司、現流生魚片等，其中以「黑鮪魚大腹」最被現場師傅推薦，入口即化的口感讓人難以忘懷！

接著凱翊走到了「原」，這裡象徵台灣廣袤的平原與其豐富的農產資源！這一區的料理主要以高溫直火為主，展現了當年先民漁火從嘉南平原登陸並點火的歷史。在這裡也可以看到許多歐陸鐵板料理，像是肉質鮮甜富有彈性的冷水龍蝦，還有來自北海道的干貝，主廚提點，這可是台灣吃到飽界最大的干貝size，經過炙燒皆保留了最自然的鮮甜口感，讓人食指大動。

接著凱翊走到了「原」，這裡象徵台灣廣袤的平原與其豐富的農產資源！這一區的料理主要以高溫直火為主，展現了當年先民漁火從嘉南平原登陸並點火的歷史。在這裡也可以看到許多歐陸鐵板料理，此區所供應的龍蝦配合產地，可一年供應不同品種的龍蝦，不論何時都能品嚐到肉質鮮甜且富有彈性的極奢龍蝦，而來自北海道的干貝，主廚提點，這可是台灣buffet界最大的干貝size，經過鐵板煎燒保留了最自然的鮮甜口感，讓人食指大動。

最後來到的「城」區，代表著台灣現代與未來的精緻料理，更是台灣當代美食與創新的完美體現，因為這一區同時也可以看到饗 A Joy與許多台灣在地品牌的聯名合作，利用一加一大於二的創意發揮，讓每一道料理都充滿驚喜與無限可能。例如在「甜點區」可以品嚐到來自Double V最當季的新鮮冰淇淋，台北知名的法朋也以台灣在地食材結合法式技藝，創作出多款精緻甜點，來一趟饗 A Joy就能一次把這些名店「打包」！

讓凱翊超有興趣的「調酒區」，也可以看到與 Perry’s Palate合作，使用台灣在地汽水與飲品調製出的獨特創意調酒，還有與台灣啤酒建國啤酒廠專為饗 A Joy打造的生啤「百年今日」，以「18天」當天新鮮直送為賣點，讓國內外顧客都能享受最青、最純正的台啤風味。

咖啡與茶飲的部分，饗 A Joy也與台灣冠軍咖啡「興波咖啡」以及世界金獎得主「冉冉茶事」攜手合作，打造出更具台灣特色的飲品體驗，讓顧客在享用甜點的同時，也能感受到台灣本地品牌的匠心與創意。

不過，讓凱翊最印象深刻的還是饗 A Joy的貼心服務！只要選擇在這裡慶祝生日並且提前告知，饗 A Joy就會準備一份超精緻的免費生日蛋糕畫盤，如果想要升級服務，還可以加購生日蛋糕，或是請服務人員代訂鮮花花束，無論是紀念日還是生日慶祝，服務至上的饗 A Joy都能為貴賓增添儀式感、打造專屬的浪漫時刻。

難怪對於追求極致美食與美景的人來說，饗 A Joy無疑是此生必訪的餐廳之一！鏡頭前的凱翊也幸福地呼籲大家，趕快幫自己和親朋好友訂位，「開啟這一封送給世界的情書」，也同步開啟這一場台灣頂級美食的浪漫之旅。