藍白再擋赴中納管吵成一團　綠委提案阻「舉手表決」爭議也被封殺

▲沈伯洋提案「立委赴中納管」又被阻擋。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

立法院程序委員會29日討論下次院會議程，日前黨團協商下對總預算已有初步共識，順利排入週五院會報告事項，但民進黨立委沈伯洋所提的「立委赴中納管」修法又被阻擋，讓沈伯洋相當不滿，在發言時一度與台下藍委爆發口角；而為避免再發生院會審查國會改革案時的「舉手表決」爭議，民進黨立委李柏毅提案的修法同樣被擋下。

沈伯洋所提的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，再度被藍白聯手封殺。沈伯洋感嘆，每次程序委員會他都要再上來講，浪費大家時間，此話一出，台下藍委馬上有意見，讓沈伯洋動怒，稱都是因為藍白要擋法案，擋了又說不出理由，赴中納管，所有政務人員都要，為什麼民意代表不用？立委質詢階段得到多少機密，不用注意嗎？

沈伯洋砲轟，藍白都會說有內部規範，但這跟外部規範不一樣，去中國跟立法院長報備沒有意義，他怎麼可能知道風險？在哪跟中國黨政軍勾結？這只有陸委會、國安會知道，這是專業審查，不要說什麽國會自律的內部事項。

國民黨立委王鴻薇發言時則說，有關總預算大家釋出善意了，今天處理總預算之外的法案，但是沈伯洋又倒帶去講赴中納管，立法權已經在這次釋憲案被閹割，現在還要管立委，要求跟行政部門報告，是要讓行政權無限擴大？到底是立委監督行政部門還是反過來？

王鴻薇也批評，民進黨提出《反滲透法》修正案，條文指出政黨之行為觸犯國安者，應聲請憲法法庭為政黨解散之判定，這樣的修法像極了極權國家。不過，王鴻薇把該案提案人民進黨立委邱志偉誤認為另一位綠委沈發惠，再度引來爭執。

此外，為避免議事混亂與立委之表決意向無法被如實記錄，民進黨立委李柏毅提案《立法院議事規則》第35條條文修正草案同樣也被阻擋。

李柏毅批評，5月時立法院長韓國瑜在院會摒棄議事中立原則，無視議場內不可能清點人數的事實，以「舉手表決」強渡國會擴權法，他的提案是要避免同樣的鬧劇再次發生，卻被藍白擋下，「藍白難道是擔心被認出來誰支持違憲法案很丟臉，又或是混水摸魚被抓包很不方便？」