內政部全面查核「婚姻服務業者」　杜絕假交友婚姻詐騙

▲內政部聯合查核婚姻服務業者，杜絕假交友婚姻詐騙。（圖／內政部提供）

記者郭運興／台北報導

內政部為落實打擊詐騙政策，已訂於10月28日至11月1日針對辦理「婚姻媒合業務」共計8家社會團體，會同刑事警察局及移民署進行實地查訪，除對於該等團體會務、財務運作及跨國婚姻媒合業務辦理情形，加以訪查外，更進一步瞭解這些婚姻媒合團體在經營過程，面對潛在詐騙風險，是否訂定相關防詐措施或提供教育訓練及宣導，以攜手民間團體強化打詐網絡，防杜「假交友真詐騙」的不法情事。

內政部表示，針對警政署165專線接獲民眾報案假交友詐騙所涉之交友服務業者，亦訂於今年10月30日起會同轄管業者之臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、彰化縣及新竹市政府及警察機關，進行聯合實地查訪。

內政部指出，依消費者保護法、內政部「指定交友服務業個人資料檔案安全維護管理辦法」等相關規定，查核業者之定型化契約內容是否符合公平合理，妥善處理並維護消費者個人資料，並對有消費爭議案件之處理情形，以及165專線接獲報案之相關案件進行瞭解。

內政部強調，詐騙集團手段相當多樣化，例如「假交友真詐財」，便是透過交友網站、社群媒體平台、通訊軟體等管道尋找獵物，藉由建立假帳號與交友軟體使用者建立關係，取得被害人信任後，便以徵婚、投資機會或親人生病等藉口及話術，要求被害人交付金錢，造成民眾財物損失，請民眾務必小心，當遇有任何可疑狀況請勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線求證。

▼內政部聯合查核婚姻服務業者，杜絕假交友婚姻詐騙。（圖／內政部提供）