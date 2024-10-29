內政部指「窗戶貼膠帶」無助防颱　物理老師：避免玻璃飛濺傷人

▲內政部臉書破除防颱迷思，玻璃窗戶貼膠帶反而更容易破。（圖／翻攝內政部臉書）

記者楊惠琪／台北報導

中颱康芮來勢洶洶，許多人在玻璃門窗貼膠帶防颱，但內政部在臉書發文破除迷思，指玻璃門窗貼膠帶並不會增強防風抗爆效果，反而因為貼膠帶讓玻璃局部產生應力集中，增加破裂風險。不過，高中物理老師認為，貼膠帶主要是防止玻璃破裂後飛濺傷人，且若沿著窗戶四周貼口字型，多少還是有防風效果。

內政部在臉書發文指出，為了測試玻璃窗貼膠帶的效果，建築研究所設置寬2.8米、高2米的鋁窗，使用5毫米厚的普通玻璃，並實測4種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿。結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗在16級風時開始紛紛爆裂，且最常見的X字型貼法，抗風能力反而最弱。

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內政部進一步指出，相比之下，沒有貼膠帶的玻璃窗能承受超過17級的強風，耐風壓能力反而更好，可能因為貼膠帶會讓玻璃局部產生應力集中，增加破裂風險。因此，貼膠帶不但無助於提高抗風防爆效果，還可能降低玻璃的耐風壓性。

松山高中物理老師蔡皓偉表示，窗戶貼X字型防颱，的確可能造成應力集中，在膠帶交會點容易破裂；但若沿著窗戶四周貼成「口字型」，還是具有一定的耐風強度，尤其窗戶四角都是相對脆弱的地方，若能多一分防護會更好。

北一女物理老師簡麗賢表示，貼膠帶主要是為了防止玻璃破裂後，碎片飛濺傷及旁人，至於貼有沒有用，跟玻璃材質、大小與風向都有關係，說貼膠帶完全沒用太武斷，尤其當瞬間強風大到一定程度，不管有沒有貼膠帶都會破，這時候如果有貼膠帶，就可以避免玻璃碎片飛濺傷人。

內政部發文引發大批網友討論，有網友說：「我們貼的是一個儀式感」、「那是貼給主管看的，代表我們盡力了」、「主管叫我們做完防颱措施要拍照啊」、「貼X膠帶主要是防止玻璃在破碎時大碎片不會像飛刀」、「貼膠帶是為了颱風過後好清掃」。