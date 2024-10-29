　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐騙監控手駕BMW逃逸　被逼開進臨檢站「滿滿的警察」下場慘

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔警分局28日晚間於阿里山公路頂六段設立臨檢點，熱心民眾拍下警方將開著BMW的2名年輕人攔下，並上銬壓制在旁的精彩畫面。由於現場除了臨檢警力，更有支援警力到現場，甚至連休假的義仁所陳姓所長都趕來，只見路上停放5、6台警車及加上員警荷槍實彈，讓民眾直呼像是電影畫面中警匪追補畫面。經該分局證實，日前掌握的詐騙車手頭取款失敗逃，被警方逼往攔檢點，前後夾擊將他們從車上拉出並上銬壓制，讓一旁民眾大讚警方的強力執法。

▲▼ 中埔分局逮詐騙車手，臨檢點夾擊 。（圖／民眾提供）

▲中埔分局逮詐騙，將車手逼進臨檢點前後夾擊 。（圖／民眾提供）

▲▼ 中埔分局逮詐騙車手，臨檢點夾擊 。（圖／民眾提供）

▲中埔分局優勢警力逮詐騙 。（圖／民眾提供）

嘉義縣中埔警分局日前獲報，有一民眾被詐騙，警方立即聯絡被害民眾並請他跟取款車手約定好時間地點後，再由埋伏現場的員警當場逮人。

▲▼ 中埔分局逮詐騙車手，臨檢點夾擊 。（圖／民眾提供）

▲詐騙車手爽開百萬豪車 。（圖／民眾提供）

受害民眾與車手約定28日晚間21時許在阿里山公路上某一超商，現場果然看到車手現身拿錢，埋伏員警隨即一擁而上，當場逮人。過程中負責監控取款車手的另外兩名「車手頭」，一看警方圍捕下游車手，隨即開車逃離，警方於是通報線上警網，並誘使兩名嫌犯開往該路段的臨檢點，更由優勢警力前後包夾，最後順利將兩人逮捕上銬。

▲▼ 中埔分局逮詐騙車手，臨檢點夾擊 。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕
6歲私生女繼承1500萬卻要繳稅5千萬　宣告違憲
快訊／又安打追加保險分　道奇4比0洋基
快訊／康芮來襲　兩大產險暫停旅遊不便險投保
康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修　最新預測曝
康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」
快訊／五月天演唱會宣布延期
獨／大谷翔平50轟球價值破億　海關認定進口免稅
康芮變強又加速估周四觸陸　狂風暴雨區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南29歲男駕車過彎自撞！橫掃9機車、5店家　現場慘狀曝

爽拿7000萬賄賂！綠高官「勾結土地開發商」　藏鏡人角色曝光

休旅車左轉「撞飛斑馬線行人」！他躺地不起　女駕駛喊：沒看到人

快訊／長住客陳屍高雄商旅！房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕　

6歲私生女繼承1500萬卻要繳5千萬稅　大法官宣告違憲！發回更審

狠巴頭+噴辣椒水！恐怖男騎車隨機傷人　淡大周邊2個月5人受害

詐騙監控手駕BMW逃逸　被逼開進臨檢站「滿滿的警察」下場慘

屏東男與女友吵架徘徊漁港　警電聯開導「聽海浪拍打聲」找到他

快訊／台鐵自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」宣告死亡

屏東女加入「張國煒投資群組」要匯90萬　行員通報警方攔阻

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

台南29歲男駕車過彎自撞！橫掃9機車、5店家　現場慘狀曝

爽拿7000萬賄賂！綠高官「勾結土地開發商」　藏鏡人角色曝光

休旅車左轉「撞飛斑馬線行人」！他躺地不起　女駕駛喊：沒看到人

快訊／長住客陳屍高雄商旅！房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕　

6歲私生女繼承1500萬卻要繳5千萬稅　大法官宣告違憲！發回更審

狠巴頭+噴辣椒水！恐怖男騎車隨機傷人　淡大周邊2個月5人受害

詐騙監控手駕BMW逃逸　被逼開進臨檢站「滿滿的警察」下場慘

屏東男與女友吵架徘徊漁港　警電聯開導「聽海浪拍打聲」找到他

快訊／台鐵自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」宣告死亡

屏東女加入「張國煒投資群組」要匯90萬　行員通報警方攔阻

全民運屏東登場！花蓮代表隊勇奪雙金雙銀　縣府率團為選手加油

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能彌平各界需要

台南29歲男駕車過彎自撞！橫掃9機車、5店家　現場慘狀曝

爽拿7000萬賄賂！綠高官「勾結土地開發商」　藏鏡人角色曝光

休旅車左轉「撞飛斑馬線行人」！他躺地不起　女駕駛喊：沒看到人

伴侶會不會出軌「面相」早注定！專家秀AI生成照：外遇男都長這樣

大谷翔平帶傷上陣非最佳狀態　教頭：存在感強大

快訊／長住客陳屍高雄商旅！房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕　

青埔房東「人頭戶辦新青安」！怕被罰要求提前退租、取消補助

美國大選在即　卓榮泰：相信美國主要政黨對美台關係有絕對高度共識

北捷最長電扶梯驚現尿尿哥！當眾解放噁心畫面曝　最高開罰7500

社會熱門新聞

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

將閨蜜頭「泡在王水」！清大三角戀爆凶殺

即／新北15歲男學生校園墜樓！送醫搶救不治

即／自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」死亡

香山國三6車車禍　廂型車被夾扁2男亡

兒子拒養失智父　法院判准

即／BMW猴家遭蛋洗！24歲男當場被逮

板橋電梯3條鋼索全斷　竟可用手扭裂

苗栗女代接1次電話　代價關2年10個月

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

桃園女童遭強擄侵犯！　中度身心障礙男：只是想做朋友

女童遭侵犯嚇到狂抖　熱心運將出手救人

更多熱門

相關新聞

屏東女加入「張國煒投資群組」　要匯90萬被攔阻　

屏東女加入「張國煒投資群組」　要匯90萬被攔阻　

莊姓女子到華南潮州銀行欲匯款90萬元，行員查覺有異，聯絡轄區的潮州警分局員警到場處理，她供說係加入張國煒Line投資群組，員警根據她資料分析，得知又是詐騙集團手法，成功勸阻她受騙。

快訊／安東市場火警！緊鄰兒福機構　4童送醫

快訊／安東市場火警！緊鄰兒福機構　4童送醫

快訊／台中凌晨火燒車！10機車1汽車陷火海

快訊／台中凌晨火燒車！10機車1汽車陷火海

新北變態男狂騙孩童拍裸照　報警抓人家長卻嚇壞

新北變態男狂騙孩童拍裸照　報警抓人家長卻嚇壞

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

關鍵字：

中埔警分局詐騙臨檢點嘉義影音

讀者迴響

熱門新聞

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面