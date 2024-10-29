詐騙監控手駕BMW逃逸　被逼開進臨檢站「滿滿的警察」下場慘

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔警分局28日晚間於阿里山公路頂六段設立臨檢點，熱心民眾拍下警方將開著BMW的2名年輕人攔下，並上銬壓制在旁的精彩畫面。由於現場除了臨檢警力，更有支援警力到現場，甚至連休假的義仁所陳姓所長都趕來，只見路上停放5、6台警車及加上員警荷槍實彈，讓民眾直呼像是電影畫面中警匪追補畫面。經該分局證實，日前掌握的詐騙車手頭取款失敗逃，被警方逼往攔檢點，前後夾擊將他們從車上拉出並上銬壓制，讓一旁民眾大讚警方的強力執法。

▲中埔分局逮詐騙，將車手逼進臨檢點前後夾擊 。（圖／民眾提供）

▲中埔分局優勢警力逮詐騙 。（圖／民眾提供）

嘉義縣中埔警分局日前獲報，有一民眾被詐騙，警方立即聯絡被害民眾並請他跟取款車手約定好時間地點後，再由埋伏現場的員警當場逮人。

▲詐騙車手爽開百萬豪車 。（圖／民眾提供）

受害民眾與車手約定28日晚間21時許在阿里山公路上某一超商，現場果然看到車手現身拿錢，埋伏員警隨即一擁而上，當場逮人。過程中負責監控取款車手的另外兩名「車手頭」，一看警方圍捕下游車手，隨即開車逃離，警方於是通報線上警網，並誘使兩名嫌犯開往該路段的臨檢點，更由優勢警力前後包夾，最後順利將兩人逮捕上銬。