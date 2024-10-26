玻璃門窗貼膠帶可以防颱？　內政部實測：不防爆也不抗風

▲建研所實驗發現，颱風天玻璃門窗貼膠帶，無法防破，甚至會有反效果。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

許多人在準備防颱作業時，會選擇在玻璃門窗處貼上「X型」膠帶，但經內政部建研所實測發現，事實上，無論用什麼方式貼，防風抗爆的效果都有限，甚至還會有反效果。內政部強調，選擇加貼「防爆膜」，或是以「強化玻璃」加上「堅固的窗框」才是真正有效。

內政部提到，颱風來臨時，很多人會在玻璃門窗上貼滿膠帶，以為能增加抗風能力，防止玻璃破裂，但根據建築研究所的實驗，貼膠帶無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。

▲建研所實驗發現，加貼「防爆膜」，或是採用強化玻璃搭配堅固的窗框，才是真正有效。（圖／內政部提供）

內政部指出，若裝設玻璃門窗，應該採取更安全的防護措施，例如選擇符合CNS國家標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊，或是加裝防爆膜，防止玻璃碎裂，並安裝更堅固的窗戶，才能在颱風來臨時提供最佳的保護。

內政部指出，建築研究所「風雨風洞實驗室」，有17級造風機和專業風洞設施，可以模擬都市風場，進行建築物的風壓測試，還能測試無人機的抗風能力，以及門窗的水密和氣密性，是全國最具規模的風工程研究中心之一。

為了確認玻璃窗貼膠帶的效果，建築研究所日前進行了一項實驗，研究人員製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿。

此外，內政部點出，研究人員還準備了一組未貼膠帶的玻璃窗做為對照組，實驗中，使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試，結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。

內政部進一步說明，不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：X字型：3482Pa、井字型：4206Pa、口字型：4887Pa、全貼滿：4189Pa。



「相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風的風力，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。」

內政部表示，為了確認結果，實驗進行了兩次，均顯示貼膠帶反而減弱了玻璃的抗風能力。結論是，「貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能」。

內政部補充說明，為找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的好方法，建築研究所使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到9000Pa，玻璃仍然完好無損，但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂。

內政部強調，實驗結果說明除了玻璃的強度外，窗框的穩固性同樣重要，若窗框因風壓變形，玻璃也有可能破裂，因此，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。

▼建研所進行建築物防颱實驗，發現颱風天玻璃門窗貼膠帶，無法防破。（圖／內政部提供）