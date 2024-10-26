　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

玻璃門窗貼膠帶可以防颱？　內政部實測「反效果」：不防爆也不抗風

▲▼建研所實驗發現，颱風天玻璃門窗貼膠帶，無法防破，甚至會有反效果。（圖／內政部提供）

▲建研所實驗發現，颱風天玻璃門窗貼膠帶，無法防破，甚至會有反效果。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

許多人在準備防颱作業時，會選擇在玻璃門窗處貼上「X型」膠帶，但經內政部建研所實測發現，事實上，無論用什麼方式貼，防風抗爆的效果都有限，甚至還會有反效果。內政部強調，選擇加貼「防爆膜」，或是以「強化玻璃」加上「堅固的窗框」才是真正有效。

內政部提到，颱風來臨時，很多人會在玻璃門窗上貼滿膠帶，以為能增加抗風能力，防止玻璃破裂，但根據建築研究所的實驗，貼膠帶無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。

▲▼建研所實驗發現，颱風天玻璃門窗貼膠帶，無法防破，甚至會有反效果。（圖／內政部提供）

▲建研所實驗發現，加貼「防爆膜」，或是採用強化玻璃搭配堅固的窗框，才是真正有效。（圖／內政部提供）

內政部指出，若裝設玻璃門窗，應該採取更安全的防護措施，例如選擇符合CNS國家標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊，或是加裝防爆膜，防止玻璃碎裂，並安裝更堅固的窗戶，才能在颱風來臨時提供最佳的保護。

內政部指出，建築研究所「風雨風洞實驗室」，有17級造風機和專業風洞設施，可以模擬都市風場，進行建築物的風壓測試，還能測試無人機的抗風能力，以及門窗的水密和氣密性，是全國最具規模的風工程研究中心之一。

為了確認玻璃窗貼膠帶的效果，建築研究所日前進行了一項實驗，研究人員製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿。

此外，內政部點出，研究人員還準備了一組未貼膠帶的玻璃窗做為對照組，實驗中，使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試，結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂

內政部進一步說明，不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：X字型：3482Pa、井字型：4206Pa、口字型：4887Pa、全貼滿：4189Pa。

「相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風的風力，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。

內政部表示，為了確認結果，實驗進行了兩次，均顯示貼膠帶反而減弱了玻璃的抗風能力。結論是，「貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能」。

內政部補充說明，為找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的好方法，建築研究所使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到9000Pa，玻璃仍然完好無損，但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂

內政部強調，實驗結果說明除了玻璃的強度外，窗框的穩固性同樣重要，若窗框因風壓變形，玻璃也有可能破裂，因此，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施

▼建研所進行建築物防颱實驗，發現颱風天玻璃門窗貼膠帶，無法防破。（圖／內政部提供）

▲▼建研所實驗發現，颱風天玻璃門窗貼膠帶，無法防破，甚至會有反效果。（圖／內政部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／以色列報復攻擊結束！　宣布達成任務
快訊／滿壘全壘打！　道奇G1逆轉首勝
慘了！道奇球迷伸手沒收洋基可能的致勝轟　秒後悔快速離開球場
一家13童同時被炸死！　以色列空襲加薩1天72死
日氣象廳：康芮升級「大型強颱」接近台灣！　關鍵時間點曝
28歲上兵中彈死亡！單位大門封鎖　父母悲痛到場認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憲法法庭壓制立院膨脹行政權！　藍委批：這是違法違憲的釋憲

黃國昌不歡迎賴清德赴立院批「矯情」　綠反嗆巨嬰：所以藍白要撤案？

東亞最大同志遊行今登場　蔡英文：「自由相愛」在台灣是現在進行式

玻璃門窗貼膠帶可以防颱？　內政部實測：不防爆也不抗風

憲法法庭判國會改革大部分違憲　法學教授：執政黨換了位子換腦袋

拜登政府宣布638億對台軍售　總統府：展現對台灣安全的堅定承諾

酸柯文哲「勉為其難」收現金　簡舒培：一手跟財團拿、一手跟小草收

國台辦批台灣不紀念光復　陸委會：中華民國已在台屹立75年

藍白不會善罷甘休！　游盈隆：國會改革七分違憲「諷刺又弔詭」

美公告638億元3項對台軍售　國防部曝一系統：經烏俄實戰驗證

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

籃籃2000萬新家辦入厝趴　胡瓜穿可愛睡衣幫鋪床XD

京華城案「唯一停押被告」！吳順民500萬交保　手續辦理中

憲法法庭壓制立院膨脹行政權！　藍委批：這是違法違憲的釋憲

黃國昌不歡迎賴清德赴立院批「矯情」　綠反嗆巨嬰：所以藍白要撤案？

東亞最大同志遊行今登場　蔡英文：「自由相愛」在台灣是現在進行式

玻璃門窗貼膠帶可以防颱？　內政部實測：不防爆也不抗風

憲法法庭判國會改革大部分違憲　法學教授：執政黨換了位子換腦袋

拜登政府宣布638億對台軍售　總統府：展現對台灣安全的堅定承諾

酸柯文哲「勉為其難」收現金　簡舒培：一手跟財團拿、一手跟小草收

國台辦批台灣不紀念光復　陸委會：中華民國已在台屹立75年

藍白不會善罷甘休！　游盈隆：國會改革七分違憲「諷刺又弔詭」

美公告638億元3項對台軍售　國防部曝一系統：經烏俄實戰驗證

高球俱樂部「遭劇毒污染」還違規營業　高雄工務局：回收改造！

「小翁立友」確遭詐團拘禁　警急通報外交部...協助家屬救人

只用磁磚擋！雙北公寓1樓「暗洞陷阱」　1歲兒掉下去泡水嚇哭

以色列報復攻擊結束！　3輪攻勢轟炸伊朗防空系統、飛彈基地

「食藥署女神」出入酒店遭記過　邱泰源要公務同仁謹守本分

中鹿客運又出包！司機嗆學生「沒舉手敢上車就踹下去」　下場GG了

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

煒鑫實業公司捐贈救災裝備　提升南市消防救災能量

在紐約買房多難？　台YouTuber終於圓夢超嗨：強迫定存

周杰倫粉絲注意！范特西聯名NEW ERA龍紋帽曝光、聽歌邊看70周年展

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

國防部深夜證實洪姓士兵「自傷」不治

美公告638億元3項對台軍售　國防部曝一系統：經烏俄實戰驗證

黃國昌曾說若全違憲「心中世界會崩壞」　他列合憲條文：民進黨救了他

「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

國會改革違憲　他轟大法官民主之恥

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠

賴清德表態願赴立院國情報告　黃國昌：民眾黨團不歡迎

釋憲出爐！黃捷讚垃圾法案丟進垃圾桶　點名藍白2立委「兩大神棍」

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

林佳龍率團訪瓜地馬拉　「夫人外交」瓜國第一夫人當導遊接待廖婉如

潘炤穎陷雙薪風波！發聲「不領了」

拆解國會改革釋憲「7爭點」　律師揭憲判兩意義：不該有國會優位原則

國會改革釋憲慘敗！　國民黨團轟：10/25是國恥日

更多熱門

相關新聞

東北季風、康芮颱風夾擊　下周一變天轉濕涼「降雨熱區曝」

東北季風、康芮颱風夾擊　下周一變天轉濕涼「降雨熱區曝」

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」指出，今天至明天白天維持偏東風環境，整體空氣較為暖濕，有點類似像夏天，上午多雲到晴，午後熱對流發展，有機會局部雷雨，有些地方降雨延續到晚間。白天各地高溫30至32度或以上，夜晚清晨稍涼，空曠地區夜間較有些涼意。

雙颱共舞！康芮北轉機率較高　氣象署：路徑不確定性大

雙颱共舞！康芮北轉機率較高　氣象署：路徑不確定性大

苦心驅逐10億詐欺犯　劉世芳慰勞移民官完成跨國遣返任務

苦心驅逐10億詐欺犯　劉世芳慰勞移民官完成跨國遣返任務

潭美襲菲增至46死　損失逾千萬台幣

潭美襲菲增至46死　損失逾千萬台幣

立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠

立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠

關鍵字：

內政部防颱颱風防爆膜

讀者迴響

熱門新聞

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

「要周杰倫門票」已讀不回惹怒小鐘　海產道歉

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜

《黑白大廚》人氣主廚爆神隱失聯！

直覺選一個杯子！測試你脾氣如何

商演歌手赴泰失聯　疑遭詐團拘禁

快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！

更多

最夯影音

更多

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面