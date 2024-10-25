苦心驅逐10億詐欺犯　劉世芳慰勞移民官完成跨國遣返任務

▲劉世芳慰勞移民官，感謝同仁齊心完成跨國遣返任務。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉嫌詐騙10億元，離境躲台5年；日前移民署幾經波折後，20日將奧納德驅逐出境，引發國際高度關注。內政部長劉世芳與政務次長馬士元特別於今（25日）上午赴移民署慰勤，肯定同仁付出的辛勞，並表達堅定捍衛第一線執法同仁的立場。

奧納德涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，詐騙金額粗估至少高達10億元台幣。奧納德在2019年被揭發前，早一步出境躲藏在台灣，遭義大利警方列為國際通緝犯紅色通報對象，而奧納德來到台北後，與妻子在台灣開設高檔餐廳。

劉世芳表示，相當感謝專案同仁十幾天來不眠不休、辛苦付出，面對突發特殊案件，展現高度執行力，基於政府對詐騙零容忍政策，經我國駐外單位與歐盟司法機關協調後，已將奧男遣送至歐盟國家續處，並肯定移民署堅守國境，完成交付任務，維護我國社會安全，未來將研議聘請專業律師，確保同仁執勤安全與權益，同時也期許同仁持續保持熱情與專業，承擔身為移民官的責任與光榮。

劉世芳指出，儘管我國具有外交困境，未來仍須朝成為國際刑警組織觀察國的方向努力，並研議修法以精進執法依據，藉由跨國合作與資源共享，強化同仁執法信心，保護執法同仁安全。

此外，次長馬士元也表示，移民署依入出國及移民法執行相關作業，積極維護我國公共安全與秩序，全力執行反詐政策，秉公執法與調查，非常感謝同仁堅毅執法態度。

移民署為執行國際刑警組織紅色通報對象西班牙籍奧納德遣送任務，堅持執法，絕不容許犯罪者心存僥倖潛逃臺灣，規避法律的制裁，以維護國家利益與社會安全。