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日本人逛完士林夜市「狠評4字」！網難護航怒：別害台灣丟臉

士林夜市因為坑殺遊客頻傳消費糾紛，近日又傳出有日本遊客在網上評論價格太貴。（示意圖，photoAC）

▲日本人去士林夜市，直呼「意外地貴」。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

士林夜市作為台灣觀光的重要地標，卻因消費糾紛頻傳，嚴重損害台灣觀光形象。近期有日本遊客在社群媒體上分享逛夜市後「意外地貴」的感受，讓男網友感到丟臉，轉發評論呼籲「別再帶外國人去士林夜市當盤子」。

近日有網友在Threads分享一張日本遊客在士林夜市打卡的IG限時動態，這名日本遊客在限動註明表示「意外地貴」。讓他看完也無力護航，轉發貼文勸告：「請台灣人不要再帶外國人去士林夜市了，讓朋友當盤子留下印象是很不好的行為」。

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貼文曝光後，許多網友也同聲撻伐，「我也覺得士林後來變好貴哦！而且我喜歡的店怎麼都倒了，不然就是味道變了。我後來回台灣都去通化夜市，好好吃」、「確實，又貴又髒，不要破壞台灣形象」、「這裡不是早就臭掉了嗎？」「盤子夜市北士林、南墾丁」、「真的不要來士林夜市，東西貴又難吃重複性高，連當地人都唾棄的地步」「士林真的貴又不怎麼樣！拜託觀光客不要再去了」、「在地人絕對不會去士林，盤到爛。去饒河都好一點或南機場」。

許多人認為台灣夜市普遍面臨物價上漲的壓力，攤商為了維持生計只好調漲價格，如果對價格有疑慮，不妨直接向攤商詢問，就能避免不愉快的經驗，強調放眼全球，幾乎都存在著坑殺外國遊客的問題。


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