Threads新功能「黑歷史殺手」　3步驟隱藏串文、編輯延長至15分鐘

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣網友敲碗許久，Threads 全新功能「典藏」即將登場，在新功能中，每個人都能收藏並留存串文、再隨時恢復顯示，對分享的內容隱私掌握度更高，也能更無負擔地在 Threads 分享內心的悄悄話；另外「編輯串文」的時間延長至 15 分鐘，讓大家有更多時間補救錯字、潤飾用詞，更完整地表達出自己的想法。

使用「典藏」功能後，無論是私人或公開帳號，都無需刪除就能隱藏串文。想讓串文再恢復顯示？也沒問題，取消典藏就能讓串文重見天日，開放給追蹤者或所有人。

三步驟完成「典藏」 讓大家更無負擔地分享心聲

在發文後，若不想讓大家看到，現在無需刪文，就可以將這篇串文留存在「數位樹洞」，只要先選擇串文，再點擊串文右上角三點，最後選擇「典藏」，簡單三步驟就能放心紀錄只想讓自己欣賞的文字。若改變主意、想要讓深藏樹洞的回憶重見光明時，再到設定內的「典藏」就能找到已典藏的串文，在 Threads 暢所欲言、自在分享。

錯別字救星！串文編輯時間延長至 15 分鐘

發出後突然看到串文有錯字？靈感乍現想新增幾句話多點共鳴？現在串文發布後的編輯時間，延長至 15 分鐘啦！有開啟聯邦宇宙功能的人，串文也會在發布 15 分鐘後才分享到 Threads 以外的平台，讓錯字不會傳遍全宇宙，也讓大家的分享與創作擁有更多彈性。