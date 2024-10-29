門諾醫院76週年！門諾人老相簿新書發表 《時光停格》重拾溫情

▲時光停格新書發表，60多位資深門諾人回娘家團聚。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歡慶創院76週年，門諾醫院特地出版《時光停格—門諾人的老相簿》一書，並舉辦新書發表會，邀請60多位曾在門諾醫院服務的資深同仁共襄盛舉，溫馨重聚。大家分享彼此近況和當年在醫院奮鬥的日子，彷彿進入了「時光隧道」，現場洋溢著溫馨又熱鬧的氣氛。



新書發表會在熟悉的詩歌《耶穌喜愛世上小孩》中揭開序幕，這首歌也是宣教士魏海蓮女士的最愛。大家同聲歡唱，用溫暖的歌聲開啟回憶的篇章。除了喚起曾經共同攜手服務的時光，更多的是對魏海蓮女士的懷念。

翻開書籍，昔日的點滴一一浮現眼前，至今已高齡86歲的資深護理師賴月清回憶，當年自己從廚房開始，在毫無護理背景的基礎下走進手術室學習，逐步成為手術助手，雖充滿挑戰卻對她的人生帶來了不同的意義。她感謝當年在薄柔纜醫師及魏海蓮護士的細心教導下，讓她成為了醫療團隊的一員，不僅對薄醫師展現的救人精神及責任感相當敬佩，也因為醫院的支持，讓她有機會幫助更多的人，這段經歷不僅豐富了自己的人生，也讓她對門諾的情感更加深厚。

「門諾就是一個大家庭！」擔任薄柔纜院長特助多年也是醫事部開創人的資深學姐邱黃美蓮說，「情緒管理」是當年薄醫師送給她此生最珍貴的人生課題，也讓她在往後的職涯中，不論身處哪個單位，她都能夠以冷靜和堅韌面對挑戰。在醫院服務的過程中，她深刻感受到各部門團隊合作的精神是醫院最寶貴的資產，不論是面對語言隔閡還是醫療糾紛的處理，團隊都能夠互相扶持、共渡難關，而這份深厚的情誼就是讓大家不論在何時都充滿力量的依靠。



除了邀請資深門諾人回到「娘家」重溫昔日情誼，發表會現場，各科室團隊也特地向前輩們獻上花束、彼此擁抱，無需言語，心中的敬意與情誼早已深深流露，老中青三代門諾人齊聚一堂，現場溫馨滿溢。身為第四代的護理部督導胡婷婷，感動地說：聽著學姐們分享過去的故事，讓她彷彿回到了小時候與母親一同參加門諾活動的日子。這份愛與溫暖的傳承，讓她更堅定要把這份關懷送給更多需要幫助的人。

門諾醫院副院長林雅蘋表示，《時光停格-門諾人的老相簿》一書，是透過訪談多位退休或早期在門諾服務的同仁，並匯集老門諾人的珍貴照片和故事記錄而成。從早年出版的《信實的愛》至今，《時光停格》再度見證門諾人的成長軌跡，並保留了宣教士們對門諾護理團隊的辛勤栽培。「這些書籍讓我們記住宣教士與老門諾人的共同付出，希望未來更多人能透過這些故事感受門諾精神。」



門諾醫院總執行長張文信表示，《時光停格》記錄的不只是歲月的故事，更見證了門諾人無私的愛與信仰。他強調，近年來醫院致力於優化工作環境和提升醫療服務品質，在快速變遷的時代中持續前進，唯有門諾「醫療傳道」的精神不變。希望這本書能將過去的智慧與經驗傳承給年輕一代，讓門諾人共同的語言—愛與信仰，繼續延續。