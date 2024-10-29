自爆被騙簽公聽會　黃國昌狂罵鍾佳濱：幾歲小孩子？丟人現眼！

▲民眾黨立委黃國昌（中）。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

憲法法庭25日判決國會改革法案多數違憲，立院民進黨團幹事長吳思瑤29日表示，司法法制委員會想針對《憲法訴訟法》召開公聽會，但國民黨團總召傅崐萁卻拒絕簽字。不過，已簽字的立院民眾黨團總召黃國昌爆料，民進黨立委鍾佳濱跑來稱「其他黨團都同意了」，所以自己就簽字，後來才知道被騙，痛批鍾以後別拿東西給他簽，「一個堂堂的立委用騙的，你幾歲了？你小孩子喔？丟人現眼！」

民眾黨29日上午於台玻大樓召開記者會，會後接受媒體訪問。有媒體詢問，針對鍾佳濱日前為辦《憲法訴訟法》公聽會，找藍白黨鞭簽同意書，外傳傅崐萁是說「黃國昌簽了我才簽」，但最後也沒簽名，是不是溝通上跟鍾佳濱有落差？

黃國昌表示，自己聽聞問題後，才知道傅崐萁這麼尊重他的看法，不過每個黨團都是獨立自主運作，最後結果也印證了他有簽、傅崐萁沒有簽，「不過有這樣表達，我還是表示感謝啦！」

話鋒一轉，黃國昌提及，這件事情非常簡單，鍾佳濱於上週五院會時跑來找他，說要舉辦公聽會「其他黨團都同意了」，因此詢問民眾黨團能否也同意？而自己覺得要辦公聽會，如果大家都同意了，看起來好像也不是什麼壞事，所以就簽字了。

「結果後來才知道他騙我！」黃國昌痛批，所以自己在議場裡直接跟鍾佳濱說，「我這個人可以被你騙一次，你以後不要拿東西給我簽！我再說一次，我非常明確跟鍾佳濱說『我這個人可以讓你騙一次，但你以後不要拿東西給我簽！』一個堂堂的立委用騙的，你幾歲了？你小孩子喔？丟人現眼！」