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卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

▲▼行政院長卓榮泰分享備詢小物，竟有同仁送的吉伊卡哇角色「小八」玩偶。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰分享備詢小物，竟有同仁送的吉伊卡哇角色「小八」玩偶。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰28日在社群平台發布短片，首次公開他在立法院備詢時所帶的小物，並藉由物品的意涵，傳達出作為行政首長的務實與溫暖。其中，驚見知名漫畫「吉伊卡哇」角色「小八」的玩偶，卓笑說，隨身攜帶這個玩偶，是在提醒自己要更認真傾聽民意，為人民發聲。

卓榮泰YT推出的「我是卓榮泰，a.k.a 你的大師兄」影片，以輕鬆的語氣開場介紹隨身攜帶的物品，包括筆記本以及兩支愛用的鋼筆、一支畫重點用的紅筆，還有喉片、精油和發泡錠，幫助他在備詢中保持活力與專注。

卓榮泰身上的配件也富含巧思，彩色領帶象徵著多元與包容，胸前的Team Taiwan胸針，時刻提醒要把臺灣放在心上。而智慧手錶上的太極圖案，則代表進退、合作的處世哲學。

眾多小物當中，有一個特別可愛的亮點，就是同仁送給他的「小八」玩偶。來自吉伊卡哇的小八，是十分體貼、為人著想的主角之一，經常為不能說話的同伴發聲。卓榮泰笑說，隨身攜帶這個玩偶，是在提醒自己要更認真傾聽民意，為人民發聲。

影片最後，卓榮泰感謝幕僚團隊的辛勞，他也感性地說，小物或許不會再多，但資料會越來越多，行政團隊會一步步落實政策與承諾，努力讓國人感到安心。

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