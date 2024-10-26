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環保志工群英會移師花蓮！徐榛蔚喊話年年辦　卓榮泰：有機會就來

▲▼全國環保志（義）工群英會」移師花蓮縣立體育館盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

全國環保志（義）工群英會」移師花蓮縣立體育館盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與環境部於花蓮縣立體育館，盛大舉行「113年全國環保志（義）工群英會」，吸引全台22縣市超過2,000名環保志義工共襄盛舉。身為地主的花蓮縣縣長徐榛蔚，與行政院院長卓榮泰、環境部部長彭啓明及立法委員傅崐萁一同出席，為全體選手加油打氣。

▲▼全國環保志（義）工群英會」移師花蓮縣立體育館盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吸引全台22縣市超過2000名環保志義工共襄盛舉。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣非常高興且榮幸迎接來自全國環保志工朋友齊聚花蓮，整個活動籌備從去年準備到今年，花蓮縣政府上上下下都相當用心來籌劃，在此也要向彭部長喊話，希望未來能夠讓花蓮縣政府年年承辦，讓大家常來花蓮，正值下半年度的花蓮也相當精采，秋冬季觀光活動特別豐富，期待大家在花蓮留得久、玩得慢、走得深，細細品味美麗花蓮。

行政院長卓榮泰首先表示，此次來到花蓮特別高興與感動，並特別向花蓮鄉親及徐縣長說明，行政院未來只要有機會、有活動，就會將活動移師花蓮舉辦，讓國人都能造訪美麗的花蓮，推動花蓮觀光；卓院長說，全民環保、淨零轉型、感恩志工、快樂奉獻，感謝環保志工夥伴長期以來身體力行、帶動社區，在此也要鼓勵國人多加使用大眾交通運輸、減少使用甚至禁止使用一次性塑膠製品，而政府方面，國家公共建設持續推動採用綠能、綠色建材，相信臺灣環保力量會持續在地方壯大。

▲▼全國環保志（義）工群英會」移師花蓮縣立體育館盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚向彭啓明部長喊話，希望未來能夠讓花蓮縣政府年年承辦。

環境部長彭啓明表示，全國環保志（義）工群英會今年邁入第十二屆，今年移師花蓮縣舉辦，感謝花蓮縣政府全力支援；彭部長說，昨日接受公民記者訪問，能不能在任內讓台灣的空氣品質更好，然而台灣最好的空氣品質其實就在花蓮，相信所有參與本屆盛會的志工夥伴都親身感受到了！面對氣候變遷，空氣品質改善的工作很辛苦也很艱難，在總統賴清德上任之後，隨即提出三個政策，第一個是成立國家氣候變遷對策委員會，每三個月召開報告會議，讓民眾清楚瞭解環境部作為，第二個是卓院長特別指示中央各部會及各地方政府設置「永續長」，且是由副首長層級來擔任，延伸環保力量至地方，第三個則是環境部除是監督者外，加上整合者及推動者的身分，帶動國人推行環保，透過推行新的環保方法，讓國人的習慣能夠改變，人人都是環保部長、永續長的分身，一起為臺灣的永續來努力，邁向淨零碳排的指標，進而達到改善空氣品質的目標，相信台灣會越來越進步且美好！

▲▼全國環保志（義）工群英會」移師花蓮縣立體育館盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼活動有「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」及「清掃接力賽」等趣味競賽。

立法委員傅崐萁表示，感謝卓院長及彭部長風塵僕僕來到花蓮給予所有熱愛環境、守護台灣的志工們勉勵，一日志工、終身志工，我們熱愛自己、熱愛家人、守護環境、珍惜台灣，讓代代兒孫能夠在這塊土地上平安健康長大，感謝所有志工們成就美麗的台灣，台灣因為有大家而美好！

▲▼全國環保志（義）工群英會」移師花蓮縣立體育館盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動設有「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」及「清掃接力賽」等趣味競賽，志義工們在輕鬆愉快的氛圍中交流環保知識與合作精神。最後，由花蓮縣政府秘書長饒忠將大會旗交予雲林縣環保局，象徵「環保永續的精神」順利傳承。

▲▼全國環保志（義）工群英會」移師花蓮縣立體育館盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動出席貴賓尚包含行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、花蓮縣議會秘書長陳德惠、花蓮縣議員笛布斯．顗賚、韓林梅、張美慧、林則葹、嘉義縣環境保護局長張輝川、桃園市政府環境保護局長陳世偉、屏東縣政府環境保護局副局長宋增紅、連江縣環境資源局副局長林宜華、台中市政府環境保護局專門委員陳文嘉、花蓮縣政府秘書長饒忠、花蓮縣警察局長王旭昌、花蓮縣環保局副局長饒慶龍、花蓮市長魏嘉彥以及地方仕紳皆到場同樂。
 

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