周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

▲周杰倫一名懷孕女粉絲在進場時突然出現產兆，救護車趕抵現場協助接生。（圖／翻攝自小紅書）

記者葉睿涵／編譯

周杰倫《嘉年華2024》巡演26日在吉隆坡登場，吸引大量粉絲湧入武吉加里爾國家體育場。意外的是，一位懷孕粉絲在場外排隊時突然出現產兆，緊急送院後順利誕下孩子，母女平安。事後，孩子的父親透露，他們已為這名在周杰倫演唱會現場出生的嬰兒取好了名字。

據《中國報》報導，事發當天，演唱會於下午4時30分開放排隊，不料歌迷在陸續進場之際，一名孕婦突然陣痛發作。現場目擊者表示，救護人員在接獲通報後迅速抵達現場協助接生，而這名粉絲的分娩過程也在網上引起熱議，許多人在社群平台分享救護車現場畫面，稱此為演唱會的「傳奇時刻」。

事後，產婦的丈夫彭健告訴媒體，他與妻子都收到了網友對新生女兒的祝福。他坦言，雖然孩子出生的場景特殊，但夫妻倆不願過多被打擾，希望能讓妻子充分休息，並專注於家庭。與此同時，他也透露夫婦2人已為孩子取好名字，但孩子的名字並沒有因為在周杰倫演唱會出生而與周杰倫相關。

彭健也提到，儘管此次經歷意外，但若周杰倫日後再來馬來西亞開唱，他和妻子依然會支持偶像，並打算再次購票參與。