網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排

▲Elecher一粒車在觀賞周杰倫的《嘉年華2024》馬來西亞站演唱會時，差點被後方歌迷撞飛。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞網紅Elecher一粒車日前與家人朋友一同觀賞周杰倫的《嘉年華2024》世界巡演時，坐在她身後的中國粉絲因被周杰倫選中參加互動，興奮中意外將Elecher一粒車「撞飛」。

Elecher一粒車27日在Instagram上曬出與老公和友人一同觀賞演唱會的影片，直言自己以「超近視角看哥，是回憶是青春是圓夢啊啊啊」，還在限時動態中分享了多段現場片段，而其中一段點歌環節的影片更在網上引起關注。

原來，周杰倫在進行點歌環節時，選中了坐在Elecher一粒車身後的一位中國粉絲，隨後鏡頭聚焦在這位粉絲身上，而Elecher一粒車也因此「被上鏡」。Elecher一粒車開心表示，「謝謝這位小姐姐讓我有上鏡的機會」，不過她也透露，當周杰倫準備與粉絲握手時，這位粉絲與其伴侶激動地起身前往台前，導致Elecher一粒車與朋友猝不及防地被「撞飛」。

為了快速衝到前方與偶像互動，這名粉絲的老公還拿出了指甲剪，剪斷把Elecher一粒車與粉絲椅子綁在一起的繩子，讓Elecher一粒車傻眼不已。事後，她笑稱自己真的是被強烈的撞擊力「撞飛」，完全來不及反應，但也大方表示，這名粉絲的行徑為她的演唱會經歷增添了一段驚險的回憶。