新北變態男狂騙孩童拍裸照　報警抓人家長卻嚇壞：還在到處晃

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋第二體育場被民眾發現有一名男子時常出沒，還會熱絡地與嬉戲的孩童及家長打成一片，待與孩童混熟後，再伺機誘拐孩子到暗處拍攝不雅照，5月男子被警方逮捕後，發現手機內存有許多私密裸照，25日（上週五）才開庭，新北市議員戴瑋姍接到恐慌家長投訴，表示見到男子還在運動中心閒晃，質詢侯友宜市長是否知悉，警方表示已設2處巡邏箱，並加強巡邏密度。

▲被害孩童家長在板橋第二運動場拍下變態男子身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市議員戴瑋姍28日上午在議會總質詢時表示，2024年5月間，有孩童在IG（Instagram）與陌生男網友聊天，經家長得知後，發現竟是時常出沒板橋第二體育場的變態男子，還持有他孩子的裸照，嚇到通知家防中心並且報警。新北地檢署在10月25日開庭，戴議員指出，自5月至10月開庭，有5個月時間，這名男子依舊出沒運動場，直到向轄區反應後，才開始加強巡邏，質疑警方態度被動。

戴議員進一步表示，雖然只有一位孩子報案，但是加害者的手機裡有多名受害者的照片！這些受害者都是小男生，他利用孩子年幼，拍攝多張裸照，真的是人神共憤！我們不知道這個加害者已經做案多久、實際上有多少人受害，甚至在司法調查期間，證據照片都不知道被刪光多少，最後會不會被成功起訴並判刑。希望在檢方起訴及法院裁決的空窗期間，能有更積極的行政手段來保護我們的孩子

板橋分局回應，本分局已在8月15日將全案移送新北地檢署偵辦，現正配合檢察官指揮偵辦中。另獲報該犯嫌出沒板橋第二體育場，也立即強化周邊巡邏密度，設置2處巡邏箱。並派警力找到男子主動約制，若再接獲民眾反映該男子於運動場與未成年人接觸，將立即前往制止，若有再犯之虞將檢具相關事證報請地檢署發動強制作為，以預防再犯。

▼被害孩童家長5月間到板橋分局報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）