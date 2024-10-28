桃園女童遭侵犯...嚇到狂抖：他要我脫衣服　熱心運將出手救人

記者楊熾興、吳佩蓁／桃園報導

桃園市龜山區一名國小女童，27日上午在光天化日之下，遭18歲男子當街侵犯，嚇得女童尖叫狂呼「救我」、奮力抵抗，但仍不斷被拉回強抱，幸好被見義勇為的計程車司機救下。這名熱心的運將表示，當時他正在掃地，突然聽到女童求救聲，趕緊跑過去救女童，男子看到他後隨即逃跑，女童則嚇到全身發抖，哭喊著「他（犯嫌）要叫我脫衣服」。

▲桃園女童遭18歲男子當街侵犯，幸好運將見義勇為救下女童 。（圖／民眾提供）



運將表示，當天早上10點多他在家門口掃地，突然聽到有人喊救命，便趕快跑過去查看，竟發現一名男子從背後強行抱住女童，女童聲嘶力竭地向他求救，運將說，男子一看到他就馬上放開女童逃跑。

事後女童驚魂未定，運將說，「那個妹妹說他（嫌犯）叫她脫衣服，她嚇到一直哭一直哭，緊張到話都說不清楚」，之後一名阿姨騎機車經過，也過來幫忙安撫女童，並通知女童家長協助報警。

▲男子先是抓住女童雙手，接著從背後緊緊抱住女童。（圖／民眾提供）



運將表示，女童當天是要去找住在隔壁銀樓的同學，不過店裡疑似沒人又拉下鐵門，她才會站在騎樓等待，沒想到卻遭男子侵犯。至於犯案男子，運將表示男子看起來似乎有身心疾病，但不曾在附近看過他。

女童同學的長輩說，受害女童是孫女的同學，但2個人似乎沒有聯絡好，「如果有講好我就會等她，當天我孫女不在家，我就上樓了」。附近鄰居也表示，事發當下他們有聽到女童悽慘求救聲，但他們行動不便，就沒下樓查看，幸好隔壁運將及時發現救下女童。