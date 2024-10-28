竹聯齊天會強索酒店經紀保護費　得手120萬...不給就棒球隊伺候

記者張君豪／台北報導

竹聯幫齊天會副會長綽號阿傑的張秉傑（33歲），鎖定北市中山區林森北路、錦州街一帶的酒店經紀強索保護費，對方不從就教唆小弟出動球棒隊尾隨毆打，被害人不堪黑幫需索無度報警求助，中山警方獲報後報請台北地檢署檢察官指揮，日前拘捕張男與動手小弟謝男共5人到案。



▲竹聯幫齊天會副會長張男率小弟持棍棒毆打酒店經紀人強索保護費。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查發現，張男及其幫眾都屬竹聯幫和堂齊天會成員，平日就在中山區收保護費維生，卻把腦筋動到酒店經紀人身上，肇因這些酒店經紀並非店家所屬，而是帶領小姐到店坐檯營生，背後並無幫派勢力保護，因此鎖定這些遊走在各店及該區域發名片攬客的酒店經紀強索保護費。





根據警方調查，4年前新北市林口發生館長槍擊案，該幫和堂寶和會遭警方全力掃蕩，成員因此在2021年成立「齊天會」、「其心會」、「齊光會」等分支，不少竹聯幫天堂、和堂人員重新編組，其中齊天會會長吳俊磊、副會長張秉杰都曾是天堂成員。



警方研判天堂部分成員本就在中山區酒店圍事，這次犯罪則是挑隨機拉客無人脈也沒幫派保護的酒店經紀人強索保護費，索討價格從每月5千元起跳，警方目前掌握4名被害人遭強索超過120萬元保護費，有被害人交保護費繳到入不敷出，還被齊天會幫眾持棍棒痛毆，無奈報警處理。







警方研判被害人應不只如此，10月向台北院檢聲請拘搜兩票，查緝張男等人到案，起獲保護費簽單1張、收受保護費之銀行存摺1本、棒球鋁棒5支、刀械1把、聯絡用行動電話5支等證物，警訊後依涉犯組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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