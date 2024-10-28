快訊／新莊公寓火災3消防員空間迷航　氣瓶耗盡喊Mayday獲救送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區化成路28日清晨6時許，一處4樓公寓的2樓起火，消防局獲報派遣大批消防人員到場灌救，緊急疏散5人，但仍有一名屋主堂弟昏迷送醫；但事發當時，有2個分隊共6名消防人員進入火場，分別以人命搜救及強攻起火點為任務，卻在火場空間迷航，其中3人空氣瓶耗盡，急喊「Mayday！」幸好6人及時救出，沒有釀成更大傷亡。

▲新莊區化成路清晨大火，險釀消防員傷亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，新莊區化成路一處4樓公寓的2樓起火，警消趕抵先疏散陳姓屋主家人等5人，卻發現屋主堂弟47歲陳男還受困火場，經消防人員進入火場將他救出，但已因吸入大量濃煙陷入昏迷，緊急將他送往部立台北醫院救治，目前已恢復呼吸心跳，在加護病房觀察中。

沒想到，這起火災差點造成消防人員傷亡。據悉，事發當時，消防局頭前分隊3人一組率先進入火場，以搜救人命為優先，搜索過程中壓縮空氣瓶耗盡，3人急喊「Mayday！」接近7點時，3人被救出，但其中1名消防人員吸入大量濃煙，3人分別送往聯合醫院板橋院區及部立台北醫院。

而另一隊二重分隊3人一組拉水帶進入火場試圖要攻起火點，卻因公寓內通道狹小，造成空間迷航，1人到第三面牆窗口呼救，另外2人沿著水帶安全返回。所幸整起事故未造成消防人員傷亡。

新北消防局表示，現場指揮中心與現場的指揮官接獲訊息後，迅速啟動RIT救援機制。兩組人員均位於相對安全區域，並順利由RIT救援小組接應脫困。