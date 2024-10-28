　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市龜山區一名國小女童昨(27日)上午，在光天化日下遭陌生男子侵犯，女童不斷嘶吼求救、抵抗，27秒恐怖畫面曝光後引發譁然，目前警方已持拘票將男子帶回警詢。母親難過表示，得知對方有身障身分，她也沒對法律制裁抱有太多期望，只希望檢警可以多加管束，不要讓孩子活在恐懼中，另外，她表示警察確實有一直表明希望能和解就和解。

▲▼桃園女童遭18歲男子當街侵犯，幸好運將見義勇為救下女童 。（圖／民眾提供）

▲桃園女童遭18歲男子當街侵犯，幸好運將見義勇為救下女童 。（圖／民眾提供）

女童母親受訪還原事發經過，女兒當時說要去找同學，雖然找過2、3次，但她還是先讓女兒打電話通知，但對方沒接，女兒想說同學家也近，就乾脆直接走去對方家敲門，沒想到卻在路上遇到這種可怕的事件。

母親說，女兒表示當時男子先向她走去，揮手示意她過去，第一次女兒沒過去，但第二次男子很兇地叫她過去，礙於他身材高大又害怕，女兒只好聽話乖乖過去，照他指示做了一些行為，之後越來越奇怪才試圖逃跑。

母親無奈表示，當下聽到嫌犯有身障手冊心都碎了，因為她知道法律多半會保護這類人士，「我不下架那個影片就是要提醒其他人」，尤其大家都不知道嫌犯下一步會做什麼，無法立即制裁、小朋友心理陰影也過不去，未來為了女兒安危，她也從只有放學接送改成上下學都接送。

「警察一直說希望我們能和解就和解！」女童母親指稱，警詢時警方表示因為涉及兒少法，所以沒有直接介入，由社工先做心理建設，沒想到警察卻不斷表示能和解就和解，令她相當不解。而孩子雖然白天看起來正常，但昨晚幾乎沒睡好，多次做惡夢驚醒，希望相關單位可以可以多加管束嫌犯，讓他不要亂跑，別讓小孩子們活在恐懼之中。

龜山分局表示，本分局第一時間受理案件後即通報社會局社工評估後報請檢察官進行減少重複陳述程序，警方亦同步調閱週邊監視器掌握犯嫌外，主動約制告誡犯嫌並加強週邊巡邏，以保障市民安全。謠傳「受理報案分局透過社工和解」部分，經調查本分局受理員警及處理社工均表示絕無此事，特此嚴正說明，以維護市府團隊形象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣人「喝冬蔭功」震驚泰國人！　正確吃法曝
2025年玩日本　旅遊達人列「避開3時段」
快訊／翡翠水庫發布「放水警訊」！　遠離新店溪、北勢溪
快訊／黑心廠工業氧氣假冒醫療用　流向中南部院所
「一代打女」李麗麗逝世　享壽74歲
新北變態男狂騙孩童裸照　逮捕後家長卻嚇壞：還在到處晃
Andy預告「拍片談心靈課程」！　網刷一排朝聖
快訊／高雄女失蹤4天！妹急PO尋人啟事　已成冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北少年隊強化校園安全　檢驗偵測監控設備…打造無死角防護網

百貨停車場大鬧！桃園刺青男「趴車頂踹凹板金」　遭警壓制畫面曝

口湖變電站廠商疑涉政商不法　反變電站自救會拉布條請命撤案

快訊／黑心廠驚爆工業氧氣假冒醫療用　仿GMP封膜流向中南部院所

大樓停車電梯變「恐怖大怒神」原因曝　高市府勒令停用

蘭陽大橋下涵洞前限高門架遭撞斷！大貨車機械手臂未收妥釀禍

新北變態男狂騙孩童拍裸照　報警抓人家長卻嚇壞：還在到處晃

快訊／高雄女失蹤4天！妹急PO尋人啟事　尋獲已成冰冷遺體

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

8500萬新家！台中「森林中的派出所」啟用　和平鴿融入自然景觀

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

新北少年隊強化校園安全　檢驗偵測監控設備…打造無死角防護網

百貨停車場大鬧！桃園刺青男「趴車頂踹凹板金」　遭警壓制畫面曝

口湖變電站廠商疑涉政商不法　反變電站自救會拉布條請命撤案

快訊／黑心廠驚爆工業氧氣假冒醫療用　仿GMP封膜流向中南部院所

大樓停車電梯變「恐怖大怒神」原因曝　高市府勒令停用

蘭陽大橋下涵洞前限高門架遭撞斷！大貨車機械手臂未收妥釀禍

新北變態男狂騙孩童拍裸照　報警抓人家長卻嚇壞：還在到處晃

快訊／高雄女失蹤4天！妹急PO尋人啟事　尋獲已成冰冷遺體

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

8500萬新家！台中「森林中的派出所」啟用　和平鴿融入自然景觀

114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

自民黨慘敗　石破茂恐被趕下台！前首相野田挑戰「政黨輪替」

瑞銀預估：今年「雙11」陸電商銷售成長10％

台灣淨零轉型ESG 50指數　今起發布收盤指數

網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排

大谷翔平盜壘傷肩！醫曝「有些動作不能做」但左打不影響

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

嘉義中埔地震14所學校災損　颱風又逼近...公所勸離安置民眾

美大選干擾股市！投資專家：還有科技財報、非農數據將出現震盪

日本冬季4玩法！二世谷滑雪、住隱世奢華酒店　合掌村看夜間點燈

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

社會熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

快訊／抓到人了！桃園男「騎樓強拉侵犯女童」　3點半移送桃檢

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

女童遭侵犯嚇到狂抖　熱心運將出手救人

桃園女童遭當街強拉侵犯！龜山警回應了

即／公寓火災3消防員空間迷航　喊Mayday獲救送醫

即／苗栗宮廟遶境1人慘死　男騎車碰撞貨車爆頭亡

桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況

嘉義中埔連11震　災情擴及7村慘況曝

狠母碧潭誘殺2親生女過程曝　騙9歲妹「下水救10歲姊」

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

即／BMW猴毒駕撞死人！死者身分確定

更多熱門

相關新聞

竹聯齊天會強索保護費　不給就棒球隊伺候

竹聯齊天會強索保護費　不給就棒球隊伺候

竹聯幫齊天會副會長綽號阿傑的張秉傑（33歲），鎖定北市中山區林森北路、錦州街一帶的酒店經紀強索保護費，對方不從就教唆小弟出動球棒隊尾隨毆打，被害人不堪黑幫需索無度報警求助，中山警方獲報後報請台北地檢署檢察官指揮，日前拘捕張男與動手小弟謝男共5人到案。

即／公寓火災3消防員空間迷航　喊Mayday獲救送醫

即／公寓火災3消防員空間迷航　喊Mayday獲救送醫

女童遭侵犯嚇到狂抖　熱心運將出手救人

女童遭侵犯嚇到狂抖　熱心運將出手救人

被山道猴行搶！重機騎士又遇中埔大地震　

被山道猴行搶！重機騎士又遇中埔大地震　

爆員警找社工問女童「要不要和解」！龜山警駁斥

爆員警找社工問女童「要不要和解」！龜山警駁斥

關鍵字：

桃園女童侵犯龜山和解影音

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面