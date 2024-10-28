養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

▲日本養樂多公司曾公開飲用養樂多的正確方式。（圖／CTWANT提供）

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日本國民飲料養樂多同樣受到許多台灣人喜愛，甚至出現不少模仿的品牌，但依舊屹立不搖。一直以來消費者喝養樂多時，有的用吸管或手指戳洞喝，有的撕開鋁箔紙再喝，分成很多派別；不過養樂多官方親自公開正確方式，勸民眾不要用戳的。

日媒《Jタウンネット》特地做問卷調查，自2020年5月12日至11月24日，研究日本人喝養樂多時會在鋁箔紙「戳洞」還是將其「撕開」，最終在3113份調查中得到「撕開派」占了71.6%，遠大於「戳洞派」的24.3%，及其他飲用方式的4.1%。

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做問卷的民眾也表達自己看法，撕開派認為撕開飲用才可以喝乾淨，還能方便資源回收；戳洞派的普遍覺得喝飲料求快速方便，沒有吸管就直接用手指戳洞，喝起來省事。《Jタウンネット》也將此調查結果提供給日本養樂多公司，並詢問飲用養樂多的正確方式。

對此養樂多公司回應，正確飲用方式最推薦「用撕開的」，先將鋁箔紙邊緣摺疊的裙狀部分掀起，弄成完整平面後，再握緊瓶身撕開鋁箔紙，就可以順利飲用；除此之外，官方指出，若用手指戳洞，手指可能被鋁箔紙劃傷，且戳開的鋁箔紙也可能傷到嘴巴，所以不推薦民眾喝養樂多是戳洞就口飲用。

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