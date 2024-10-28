陸向美透露「一攬子增量政策」細節　預計11月後公布具體安排

▲中美經濟工作組第六次會議。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美經濟工作組第六次會議25日在世界銀行年會期間召開，據大陸央媒旗下《玉淵譚天》透露，此次重點是「兩國宏觀經濟形勢與政策」，中方並向美方說明了其「一攬子增量政策」接下來的時間表及發力方向，並強調政策規模較大，具體安排預計在11月通過法定程序後公布。

此次會議由中國大陸財政部副部長廖岷，與美國財政部副部長尚博共同主持召開，《玉淵譚天》提到，上一次會議9月才在北京舉行，時隔一個月再次舉行，體現雙方對中美經濟領域溝通管道的高度重視。

《玉淵譚天》了解到，此次會議，雙方進行交流的一個重點領域，為「兩國宏觀經濟形勢與政策」。同時，中方也專門對美方的疑問及誤解作了正面解答，介紹中國「一攬子增量政策」接下來的時間表及發力方向。

《玉淵譚天》提到，中方特別說明了備受關注的一攬子增量政策相關力度規模的進展情況，並強調政策規模較大，具體安排預計將於11月通過法定程序後公布。

《玉淵譚天》還說，中方也對美對華加徵關稅、對華投資限制等措施表達了關切，並且對目前非常突出的全球性挑戰進行了探討，「這次會議也在持續對這個問題進行跟進溝通，探討了共同合作幫助低收入國家應對流動性挑戰的問題。」