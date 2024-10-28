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是不是瘋了！台灣人「喝冬蔭功」震驚泰國人　正確吃法曝光

泰式料理。（圖／記者周亭瑋攝）

▲冬蔭功原來是拿來拌飯的。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

原來冬蔭功不是拿來喝的！美食粉專「食貨誌fb辦事處」日前發文分享，泰國人覺得台灣最不可思議的幾項飲食行為，包括喝冬蔭功湯、吃臭榴槤等；而話題也掀起熱議，不少人驚呆直呼，「難怪在泰國的冬蔭功濃得像奶昔。」

美食粉專「食貨誌fb辦事處」日前發文提到，站長因為喜歡泰國文化，曾學習過泰語，也從老師那邊得知，泰國人眼中不可思議的「台灣人飲食習慣」。

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首先，最令人衝擊的莫過於「冬蔭功不是拿來喝的」，粉專解釋道，「冬蔭功就是酸辣蝦湯，大家去吃泰國菜都會想說點個湯來喝，在台灣的泰國餐廳也許不會太奇怪，但在泰國就超奇怪。不管是冬蔭功（蝦）、冬蔭豬，這種作法其實是拿來澆在白飯上面拌飯吃的，所以才會這麼辣、這麼香、這麼酸，當你在泰國喝冬蔭功時，旁邊的泰國人會想說這人是不是瘋了，那是拌飯用的啊。」

▲榴槤。（圖／CFP）

▲榴槤。（圖／視覺中國CFP）

再來，泰國人覺得「台灣人正餐吃很多」，他們正餐的吃法通常是一菜一飯，或一碗炒飯、湯麵類的，例如打拋豬配白飯跟煎蛋、牛肉炒芥藍配一碗白飯。粉專直言，「去泰國觀察，會發現從清晨到半夜，有各種賣吃的攤販與餐廳小店，他們其他時間沒事就必須去買點東西吃，當他們午餐、晚餐時間，看到台灣人點滿滿一桌菜，會很驚訝，並偷偷拍照跟朋友分享。」

最後，就是「台灣人會吃臭榴槤」，粉專表示，「以前賣榴槤的都會跟你說，榴槤要外殼裂開才是最好吃的時候，果肉細細綿綿，味道又夠重。其實裂開的榴槤，在泰國人眼中已經腐臭了，要趕快丟垃圾桶，沒想到台灣人會拿來吃，可能是以前水果運輸儲存的技術不好，加上榴槤比較貴，丟掉可惜，所以台灣賣水果的便發明了榴槤裂開才好吃的說法。」

對此，網友們紛紛回應，「這是真的！我在泰國吃牛肉麵，覺得小碗一口就沒了，所以點大碗，而我開口想要叫第二碗的時候，老闆嚇一跳。榴槤我們都吃熟透的，我泰國朋友也覺得台灣人很威猛，軟軟黏黏的口感加上氣味熏人，泰國人自己也不敢吃」、「就跟之前看著男友（紐西蘭人）吃三杯雞，然後把下面醬汁當湯喝掉一樣的驚嚇吧」、「怪不得我在曼谷和清邁旅行時老是吃不飽，吃完雞肉飯起身後又去隔壁吃燒肉飯」、「什麼！冬蔭功不是湯啊？我超愛喝的，去泰國的時候都喝個精光，那個酸辣口味真是太好喝了」、「太有趣了...原來冬蔭功不是喝的」。

►本文由「食貨誌fb辦事處」授權引用。

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