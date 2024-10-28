可愛旋風來襲！萬聲節好事電台在花蓮舉行活動挺公益

圖、文／好事989提供



▲童樂變裝比賽得獎組別開心合照。

秋意漸濃，天氣逐漸轉涼，此時正是親子出遊的好時機。上週六(26日)，好事935電台在花蓮日出香榭大道舉辦好事愛花聲音樂日，雖然當天天公不做美，下起小小細雨，但卻不減大家參與活動的熱情，現場氣氛熱鬧又活躍。

今年的童樂變裝比賽報名熱烈，舞台邊聚集了許多前來報到的參賽者。爸爸媽媽牽著小朋友，繽紛多彩的裝扮引人注目。每組參賽者都使出全力，發揮創意將平時身邊看得到的紙箱、襪子、雨衣重新改造，精心打扮，只為在比賽中脫穎而出，奪得最後的冠軍。比賽開始，每位小朋友自信的走上舞台，盡情展現自己身上完美的傑作，這些認真可愛的表現，瞬間萌化了在場所有人的心。



▲變裝比賽參賽者介紹自己今天的裝扮。

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除了精彩刺激的變裝比賽之外，這次還邀請到音樂界的才子才女炒熱現場。在歌壇表現亮眼的新秀童雲晞獻唱電視劇主題曲「無間鳥」，渾厚爆發力的嗓音瞬間吸引了全場的注意；創作歌手陳宇翔、陳凡騏、謝孟其和AP潘宇謙則各自演唱自己的作品，扣人心弦的旋律令人陶醉；還有巴萊瓦文化藝術團帶來原住民古謠傳唱，富有感染力的歌聲溫暖人心；最後，唱跳歌手球球（陳涵瑜）以《BOOM》和《女孩物語》點燃全場，迷人的舞台魅力瞬間引爆現場氛圍，觀眾歡呼聲不斷，氣氛熱鬧非凡！

▲眾多音樂界歌手演唱，現場熱鬧非凡。



▲陽光社會福利基金會設計遊戲攤位，讓民眾一邊挑戰一邊做公益。

好事935電台連續多年舉辦好事愛花聲音樂日，這次現身在花蓮日出香榭大道和大家共享快樂的時光。作為作為一個致力推廣公益的電台，好事935這次一樣與陽光社會福利基金會攜手合作，邀請企業設計多樣的遊戲問答和闖關攤位，讓大家在盡情玩樂的同時，也能輕鬆支持公益事業，傳遞愛心與關懷，讓愛心永不止息。