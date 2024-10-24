　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮零負評景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」爆紅　旅客朝聖大推狂曬試睡照

▲▼花蓮新景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」爆紅 遊客po各種試睡照：假日要預約。（圖／翻攝自Google地圖）

▲花蓮新景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」爆紅，粉絲朝聖0負評「乾淨溫暖舒適還有海景」。（圖／翻攝自Google地圖）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人出門旅遊時，都會透過Google地圖搜尋店家或景點，花蓮近期有一個新的景點「一顆超好躺ㄉ俗頭（石頭）」在網路爆紅，景點顧名思義就是一顆可以躺著的，且非常好躺的石頭，然而所有體驗過的觀光客都給出5星好評，讓不少網友看了直呼「一定要去試試」。

根據Google地圖顯示的資料，這個景點取名簡單霸道，直接就是「一顆超好躺ㄉ俗」，地點位在花蓮市南濱公園長堤，從觀光客分享的照片可以看見，石頭的位置位在海景第一排，就是一個平坦如雙人大床鋪的石面，旁邊還有一個宛如「長型枕頭」一般凸起面，讓人看了瞬間就會想到旅館的雙人大圓床。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮新景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」爆紅 遊客po各種試睡照：假日要預約。（圖／翻攝自Google地圖）

▲網友朝聖後，在Google分享「現場體驗」的照片與感想。（圖／翻攝自Google地圖）

這個景點在Google地圖的評價已經破百，然而所有評分者都給出了5星好評，甚至分享自己在現場爽躺休息的照片，有人說「值得一來，好久沒躺這麼平的床了，還有日出相伴真的太棒了」、「試躺非常滿意，每天都有紫外線消毒和不定期清洗，非常乾淨，床板溫溫熱熱讓你三秒入夢」。

也有人逗趣說，「非常喜歡，只是那時候去差點烤焦」、「假日來真的要預約，到達的時候還有人入住，不過前一組房客十分nice，看到我們在旁邊等就提前check out了」、「乾淨舒服枕頭高度剛好，就是燙了點希望店家能多注意」、「建議中午千萬不要來，可以煮石板煎蛋」。

由 @yiii___tiiinggg 發佈
在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／威力彩邁入25連槓　下期頭獎「衝上6.3億元」
快訊／文化大學明天全校遠距上課
快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校停班課
快訊／北市3校明天停班停課
迷戀AI聊天機器人！美14歲少年收「1訊息」後輕生
潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／文化大學明天全校改遠距上課　請學生勿到校

快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

快訊／北市陽明山區3國中小明天停班停課

潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝　恐向西衝襲台

花蓮零負評景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」爆紅　旅客朝聖大推狂曬試睡照

快訊／宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

人妻提離婚「公公趁機告白」承諾再嫁每月給10萬　網笑：父子丼get

快訊／北水處宣布今晚9點「水庫放水警戒」：遠離新店溪

LIVE／雨還沒停！宜蘭今晚10點前宣布「明是否停班課」　氣象署說明

東南旅遊遭駭！13萬會員資料恐外洩　業者急發簡訊：勿上當

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

200公分高山犬想游泳消暑　媽見牠入水後四肢著地笑翻

快訊／文化大學明天全校改遠距上課　請學生勿到校

快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

快訊／北市陽明山區3國中小明天停班停課

潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝　恐向西衝襲台

花蓮零負評景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」爆紅　旅客朝聖大推狂曬試睡照

快訊／宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

人妻提離婚「公公趁機告白」承諾再嫁每月給10萬　網笑：父子丼get

快訊／北水處宣布今晚9點「水庫放水警戒」：遠離新店溪

LIVE／雨還沒停！宜蘭今晚10點前宣布「明是否停班課」　氣象署說明

東南旅遊遭駭！13萬會員資料恐外洩　業者急發簡訊：勿上當

林志玲3歲兒拿吉他唱歌！　AKIRA公開「背後大功臣」是他室友

睡滿7小時較不易發胖！營養師教你用「科學方法」瘦肚子

賴清德身體微恙！罕見戴口罩、微微鼻音　抱病主持4小時會議

快訊／威力彩貳獎1注送出522萬　頭獎25連槓「下期上看6.3億」

大元在家陽台「聞到大麻味」！　PO文求檢舉：不知是哪戶

日網爆紅心測一張圖看「內心黑暗面」！一類型愛記仇報復心強

Skoda「新一代Kodiaq RS性能休旅」測試曝！265匹馬力外型更兇悍

氣候變遷委員肯定「深度節能行動方案三階段」　盼結合AI擴大效益

快訊／文化大學明天全校改遠距上課　請學生勿到校

Dr. Martens x《星期三》暗黑美學綁帶厚底鞋！鱷魚紋Samba新聯名登場

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

超多妹求周董票「無套可吃藥3S」！網傻了

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

更多熱門

相關新聞

白委批花蓮地震報導過多「NCC應管制媒體」　交長：有地震就要告知

白委批花蓮地震報導過多「NCC應管制媒體」　交長：有地震就要告知

行政院長卓榮泰今（18日）赴立院備詢，民眾黨立委林憶君質詢時指出，花蓮僅規模小的地震，新聞台同樣會大肆報導，搞到大家不敢去花蓮。林要求，一級、二級地震根本沒什麼但電視台一直報，想拜託院長、NCC請各家電視台自律。對此，卓榮泰回應，行政院無法要求媒體少報哪一些內容。交通部長陳世凱也坦言，氣象署的責任，是只要有地震就要告訴民眾。

花蓮振興券驚見假的　包子店闆娘嘆：生意已夠難做了

花蓮振興券驚見假的　包子店闆娘嘆：生意已夠難做了

快訊／花蓮21:58地震　台北有感搖晃

快訊／花蓮21:58地震　台北有感搖晃

生醫系新生騎車「1死1傷」！東華大學回應了

生醫系新生騎車「1死1傷」！東華大學回應了

即／台11丙線嚴重車禍！東華男大生騎車雙載「1死1傷」

即／台11丙線嚴重車禍！東華男大生騎車雙載「1死1傷」

關鍵字：

一顆超好躺ㄉ俗頭石頭花蓮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面