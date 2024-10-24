花蓮零負評景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」爆紅　旅客朝聖大推狂曬試睡照

▲花蓮新景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」爆紅，粉絲朝聖0負評「乾淨溫暖舒適還有海景」。（圖／翻攝自Google地圖）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人出門旅遊時，都會透過Google地圖搜尋店家或景點，花蓮近期有一個新的景點「一顆超好躺ㄉ俗頭（石頭）」在網路爆紅，景點顧名思義就是一顆可以躺著的，且非常好躺的石頭，然而所有體驗過的觀光客都給出5星好評，讓不少網友看了直呼「一定要去試試」。

根據Google地圖顯示的資料，這個景點取名簡單霸道，直接就是「一顆超好躺ㄉ俗」，地點位在花蓮市南濱公園長堤，從觀光客分享的照片可以看見，石頭的位置位在海景第一排，就是一個平坦如雙人大床鋪的石面，旁邊還有一個宛如「長型枕頭」一般凸起面，讓人看了瞬間就會想到旅館的雙人大圓床。

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▲網友朝聖後，在Google分享「現場體驗」的照片與感想。（圖／翻攝自Google地圖）

這個景點在Google地圖的評價已經破百，然而所有評分者都給出了5星好評，甚至分享自己在現場爽躺休息的照片，有人說「值得一來，好久沒躺這麼平的床了，還有日出相伴真的太棒了」、「試躺非常滿意，每天都有紫外線消毒和不定期清洗，非常乾淨，床板溫溫熱熱讓你三秒入夢」。

也有人逗趣說，「非常喜歡，只是那時候去差點烤焦」、「假日來真的要預約，到達的時候還有人入住，不過前一組房客十分nice，看到我們在旁邊等就提前check out了」、「乾淨舒服枕頭高度剛好，就是燙了點希望店家能多注意」、「建議中午千萬不要來，可以煮石板煎蛋」。