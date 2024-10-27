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日月潭環湖馬拉松吸5850人　跑1公里捐1元集15.5萬善款助失親兒

▲2024日月潭環湖馬拉松吸引逾5000名跑者參加。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲2024日月潭環湖馬拉松吸引逾5000名跑者參加。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2024日月潭環湖馬拉松」今年活動邁入第11屆、今天於向山遊客中心開跑，日月潭國家風景區管理處指出，本屆吸引逾5850名跑者參加，人氣未受國旅市場低迷影響，同時延續參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的公益信念，捐出善款15萬5000元協助南投地區的失親兒。

日管處表示，該處協助中華運動生活協會辦理的「2024日月潭環湖馬拉松」也是2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華系列活動之一，更是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證賽事和亞培世界馬拉松大滿貫（AbbottWMM）分齡賽台灣第一站賽事；今天現場眾多跑者們活力滿滿、熱鬧非凡，還有不少人因萬聖節將屆而變裝出席，除了自我挑戰，也能飽覽日月潭絢麗風光，更推動台灣跑步社群的國際化發展，活動於下午1時順利圓滿結束。

▲2024日月潭環湖馬拉松吸引逾5000名跑者參加。（圖／記者高堂堯攝）

▲2024日月潭環湖馬拉松吸引逾5000名跑者參加。（圖／記者高堂堯攝）

另中華運動生活協會秉持「在台灣最美麗的地方辦一場賽事」的初衷，及回饋地方與弱勢的理念，集所有跑者的愛心捐出15萬5000元給「失親兒福利基金會南投服務處」，讓失親兒在面對人生突如其來的困境，學習獨立解決問題的能力，並適應變故後的生活。

▲2024日月潭環湖馬拉松吸引逾5000名跑者參加。（圖／記者高堂堯攝）

▲2024日月潭環湖馬拉松吸引逾5000名跑者參加。（圖／記者高堂堯攝）

日管處提醒，2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華後續還有4場系列活動：11月2日「台灣大哥大日月潭花火音樂會<智由心 MeMes>」、11月2至3日「2024日月潭紅茶文化季」、11月9日「2024日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」，以及最終場11月23日「NTSO國立臺灣交響樂團電影花火音樂會」； 更多活動資訊，請上活動網站查詢：
https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/。

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